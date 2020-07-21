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Кинотеатр «Мираж Синема» на Большом проспекте не откроется после снятия ограничений. Его ждет масштабная реконструкция

Кинотеатр «Мираж Синема» на Большом проспекте Петроградской стороны не откроется после снятия ограничений по коронавирусу. Его ждет масштабная реконструкция — вместо четырех залов здесь откроется сразу семь.

  • Фото: Shutterstock.com

В рамках реконструкции в кинотеатре обновят дизайн, установят новейшее кинопроекционное оборудование — зрители смогут смотреть фильмы с иммерсивным звуком на новых экранах. На территории кинотеатра расположится ресторан японской кухни, а в зоне консешн, помимо снеков и стритфуда, появится ассортимент крафтового пива. 

В четырех из семи кинозалов категории VIP зрители смогут вызвать официанта и сделать заказ еды и напитков из бара или специального меню европейско-итальянской кухни. Кроме того, после реконструкции кинотеатр станет первым в Петербурге с установленными лежаками — диваны же будут иметь возможность трансформироваться под удобное положение зрителя.

«Кинотеатр давно нуждается в существенных изменениях. Речь не о косметическом вмешательстве, а о полноценной реконструкции, требующей полного закрытия на несколько месяцев. Как только вышел указ о прекращении кинопоказов, мы решили не терять время вынужденного простоя и приступили к работам», — рассказал совладелец сети Олег Ивонинский. 

Открытие обновленного кинотеатра «Мираж Синема» на Большом проспекте запланировано на декабрь 2020 года.

Дарья Гладких,
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