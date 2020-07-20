Вышел тизер первого сериала Федора Бондарчука «Псих» по сценарию Паулины Андреевой

Главный герой сериала — успешный психотерапевт. Яркий представитель синтетического московского среза общества. Замкнутого круга эгоизма, в центре которого он сам. Антидепрессанты, алкоголь, марихуана — становятся привычным допингом для героя. Он со всех сторон зависим и психически нездоров, но все усилия тратит лишь на то, чтобы оставаться профессионалом высшего класса.

«Если честно, мне всегда было приятно видеть, что вам хуже, чем мне. Да-да, это плохо, я в курсе. Но теперь вам меня не догнать — мне хуже чем вам всем вместе взятым. Больше года назад пропала моя жена. Ее нет со мной 384 дня», — говорит герой Богомолова в тизере сериала.

«Псих» состоит из 8 серий, которые выйдут на платформе MORETV в ноябре 2020 года. В ролях Константин Богомолов, Роза Хайруллина, Елена Лядова, Олег Меньшиков, Евгения Громова и Игорь Верник. Сценаристом выступила Паулина Андреева, режиссером — Федор Бондарчук.

Напомним, Федор Бондарчук приступил к съемкам своего первого сериала «Псих» в ноябре 2019 года. Автором сценария выступила жена режиссера — актриса Паулина Андреева, на главную роль утвердили худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. «Приятно, что эта история — первая с самых разных точек зрения: первый сериал для режиссера Бондарчука, первая большая работа Паулины Андреевой как сценариста, первый сериал для «НМГ Студии», стратегического партнера для more originals», — говорил о проекте его продюсер Вячеслав Муругов.