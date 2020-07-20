Вышел тизер первого сериала Федора Бондарчука «Псих» по сценарию Паулины Андреевой

В Сети появился тизер первого сериала режиссера Федора Бондарчука «Псих». Сюжет, автором которого выступила актриса Паулина Андреева, расскажет об успешном психотерапевте. Ему всегда было приятно видеть, что «вам хуже, чем мне», однако врач и его пациенты поменяются ролями. Ведь теперь герою в исполнении Константина Богомолова «хуже чем вам всем вместе взятым».
Главный герой сериала — успешный психотерапевт. Яркий представитель синтетического московского среза общества. Замкнутого круга эгоизма, в центре которого он сам. Антидепрессанты, алкоголь, марихуана — становятся привычным допингом для героя. Он со всех сторон зависим и психически нездоров, но все усилия тратит лишь на то, чтобы оставаться профессионалом высшего класса.
«Если честно, мне всегда было приятно видеть, что вам хуже, чем мне. Да-да, это плохо, я в курсе. Но теперь вам меня не догнать — мне хуже чем вам всем вместе взятым. Больше года назад пропала моя жена. Ее нет со мной 384 дня», — говорит герой Богомолова в тизере сериала.
«Псих» состоит из 8 серий, которые выйдут на платформе MORETV в ноябре 2020 года. В ролях Константин Богомолов, Роза Хайруллина, Елена Лядова, Олег Меньшиков, Евгения Громова и Игорь Верник. Сценаристом выступила Паулина Андреева, режиссером — Федор Бондарчук.
Напомним, Федор Бондарчук приступил к съемкам своего первого сериала «Псих» в ноябре 2019 года. Автором сценария выступила жена режиссера — актриса Паулина Андреева, на главную роль утвердили худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. «Приятно, что эта история — первая с самых разных точек зрения: первый сериал для режиссера Бондарчука, первая большая работа Паулины Андреевой как сценариста, первый сериал для «НМГ Студии», стратегического партнера для more originals», — говорил о проекте его продюсер Вячеслав Муругов.
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