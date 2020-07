Дэвид Линч опубликовал на YouTube-канале короткометражный фильм

Премьера короткометражки состоялась на Каннском фестивале в 2007 году, и называлась она «Absurda». На фестивале она представляла фильм «Мои черничные ночи» Вонга Карвая, затем вошла в «To Each His Own Cinema», выпущенную к 60-летию Каннского фестиваля антологию из 34 короткометражных фильмов.