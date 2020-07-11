Дэвид Линч опубликовал на YouTube-канале короткометражный фильм

Действие разворачивается на кинотеатральном экране, из которого в зал попадают огромные ножницы. Люди общаются с кем‑то на сцене, а затем зрители понемногу узнают себя на экране. И только человек по имени Том отрицает, что его показали на экране, после чего он нападает на женщину.