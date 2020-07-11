Режиссер Дэвид Линч опубликовал на своем YouTube-канале очередной короткометражный фильм. Старый хоррор «Scissors» («Ножницы») длится три минуты.
Дэвид Линч опубликовал на YouTube-канале короткометражный фильм
Действие разворачивается на кинотеатральном экране, из которого в зал попадают огромные ножницы. Люди общаются с кем‑то на сцене, а затем зрители понемногу узнают себя на экране. И только человек по имени Том отрицает, что его показали на экране, после чего он нападает на женщину.
Премьера короткометражки состоялась на Каннском фестивале в 2007 году, и называлась она «Absurda». На фестивале она представляла фильм «Мои черничные ночи» Вонга Карвая, затем вошла в «To Each His Own Cinema», выпущенную к 60-летию Каннского фестиваля антологию из 34 короткометражных фильмов.
Напомним, ранее Дэвид Линч запустил YouTube-шоу, где он рассказывает о том, чем занят на карантине. Назвал ее Линч просто What Is David Working on Today? («Чем Дэвид занимается сегодня?»), а в первом же опубликованном ролике показал самодельную раковину из дерева и рассказал, что хочет смастерить для нее слив. Съемки дебютного эпизода прошли на заднем дворе режиссера.
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