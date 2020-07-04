Кинотеатры в Москве могут начать работу 1 августа, а не 15 июля, как предполагалось ранее. При этом окончательное решение будут принимать власти столицы, сообщает «Интерфакс».
Кинотеатры в Москве могут открыться в августе
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Фото: Shutterstock
Как сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в пятницу, 3 июля, на совещании Минкультуры прозвучало предположение, что кинотеатры откроются 1 августа. Он добавил, что по итогам совещания представители отрасли «попросили Минкультуры о том, чтобы они обратились к главам регионов с просьбой за две недели сообщить о решении открыть кинотеатры». При этом Березин отметил, что это только пожелание.
Также гендиректор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин подтвердил агентству, что кинотеатры 15 июля, как было заявлено вице-премьером Дмитрием Чернышенко, скорее всего, в Москве не откроются.
Напомним, эксперты не считают возможным единовременное возобновление работы кинотеатров в России. По их мнению, процесс может растянуться на «пару месяцев мучительного открытия» — даже несмотря на то, что министр культуры РФ Ольга Любимова, а позже и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заявили о том, кинотеатры вновь начнут принимать посетителей уже с 15 июля.
Ранее Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры России установил правила работы кинотеатров в период пандемии коронавируса. В частности, билеты на места также будут продаваться с учетом социального дистанцирования не менее 1 метра, а для того, чтобы перед входами в кинозалы не образовывались очереди, запускать зрителей будут не менее чем за 15 минут до начала сеанса.
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