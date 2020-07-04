Кинотеатры в Москве могут открыться в августе

Ранее Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры России установил правила работы кинотеатров в период пандемии коронавируса. В частности, билеты на места также будут продаваться с учетом социального дистанцирования не менее 1 метра, а для того, чтобы перед входами в кинозалы не образовывались очереди, запускать зрителей будут не менее чем за 15 минут до начала сеанса.