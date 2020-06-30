От «Академии "Амбрелла"» до «Дивного нового мира»: 13 сериалов июля 2020-го

«Проклятие: начало» / JU-ON: Origins, премьера (Netflix)

Перезапуск в форме сериала японской франшизы «Проклятие». Хотя проект и купил Netflix для международного показа, моду на азиатские хорроры это вряд ли вернет. Но в приступах ностальгии, почему бы не погрузиться в историю о том, как дом с призраками сводит с ума и убивает всех, кто в нем живет.

С 3 июля