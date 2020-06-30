Второй месяц лета для сериалов — настоящий мертвый сезон. Релизы потенциальных хитов на июль не назначают почти никогда, а эпоха короновируса эту тенденцию только усилила. Тем не менее редакция «Собака.ru» выбрала проекты, которые стоит увидеть, если вы уже осилили все наши июньские и весенние рекомендации.
От «Академии "Амбрелла"» до «Дивного нового мира»: 13 сериалов июля 2020-го
«Неразгаданные тайны» / Unsolved Mysteries, 15 сезон (Netflix)
Канонический документальный сериал выходил на американском ТВ с 1987 года, сменил несколько каналов от NBC до CBS и, наконец, дождался масштабного перезапуска на Netflix. Концепция остается неизменной: это микс из рассказов о реальных нераскрытых преступлениях, теориях заговора и якобы паранормальных явлениях, с которыми сталкиваются обычные люди. В общем, настоящее гилти плеже.
С 1 июля
«Текст. Реальность», премьера (Start)
Расширенный до размеров мини-сериала вариант фильма «Текст» Клима Шипенко (раньше что-то похожее просто выпускали с пометкой «режиссерская версия»). В пятичасовом исполнении драмы, которую киномаркетологи подавали как «современного "Брата"», чуть больше внимания уделено линии взаимоотношений героев Ивана Янковского и Кристины Асмус. Также обещают почти исключить фоновую музыку и параллельный монтаж, что предаст истории больше документальности.
С 3 июля
«Ханна» / Hanna, 2 сезон (Amazon)
Продолжение основанного на одноименном фильме Джо Райта сериала про девочку-тинейджера с выдающимися способностями суперсолдата. В 8 часовых эпизодах заглавная героиня будет пытаться спасти свою подругу Клару (кто она сама и откуда появилась, Ханна выясняла в первом сезоне).
С 3 июля
«Проклятие: начало» / JU-ON: Origins, премьера (Netflix)
Перезапуск в форме сериала японской франшизы «Проклятие». Хотя проект и купил Netflix для международного показа, моду на азиатские хорроры это вряд ли вернет. Но в приступах ностальгии, почему бы не погрузиться в историю о том, как дом с призраками сводит с ума и убивает всех, кто в нем живет.
С 3 июля
«Клуб нянек» / The Baby-Sitters Club, премьера (Netflix)
Перезапуск когда-то культового у американских тинейджеров ситкома про пятерых друзей, открывающих бизнес по бебиситтерству. В его основе — серия бестселлеров. Стоит ли смотреть это кому-то старше 15 лет — вопрос дискуссионный.
С 3 июля
«Без гражданства» / Stateless, премьера (Netflix)
Основанный на реальных событиях австралийский мини-сериал о лагере для беженцев, в котором сталкиваются сбежавшие от войн мигранты, охранники и чиновники. В касте не только Ивонн Страховски из «Чака» и «Рассказа служанки», но и Кейт Бланшетт, ставшая также одним из сопродюсеров проекта.
C 8 июля
«Ближе к Земле с Заком Эфроном» / Down to Earth with Zac Efron, премьера (Netflix)
Документальное шоу с актером Заком Эфроном о том, как он путешествует по миру со специалистом по здоровью и устойчивому развитию Дарином Ольеном. Из коронавирусной эпохи передача смотрится немного винтажно, но дает надежду, что все еще будет.
С 10 июля
«Долина соблазна» / P-Valley, премьера (Starz)
«Шоугелз» времен Black Lives Matter — драматический сериал от постановщицы «Дурнушки» и «Мертв для меня» Тамры Дэвис про тяжелую жизнь темнокожих стриптизерш. Каждый из восьми эпизодов — трагическая мини-история танцовщиц небольшого клуба Миссисипи. Завораживающие акробатическими па номера тоже прилагаются.
С 12 июля
«Дивный новый мир» / Brave New World, премьера (Peacock)
Новой экранизацией антиутопии Хаксли запускается стриминг-сервис от The NBCUniversal — Peacock. Самая весомая звезда проекта — Деми Мур. Она играет Линду, которая естественным путем родила сына Джона (Олден Эренрайк, запомнившийся ролью молодого Хана Соло). Также в касте — Джессика Браун-Финдли в роли медсестры Линайны Краун и Гарри Ллойд из «Игры престолов», ставший Бернардом Максом.
С 16 июля
«Проклятая» / Cursed, премьера (Netflix)
Фэнтези-сериал из вселенной легенд про короля Артура, но рассказанный с точки зрения юной Нимы, которая ему помогает. Ее играет Кэтрин Лэнгфорд — Ханна Бейкер из «13 причин почему». Также в касте — Девон Террелл и Густав Скарсгорд, один из сыновей Стеллана Скарсгарда.
C 17 июля
«Город страха: Нью-Йорк против мафии» / Fear City: New York vs The Mafia, премьера (Netflix)
Фирменный бренд Netflix — документальные сериалы о реальных преступлениях. На этот раз — про борьбу с мафией, романтизированную кинематографом и бульварными романами.
С 22 мая
«Комната 104» / Room 104, 4 сезон (HBO)
Четвертый — и последний — сезон антологии братьев Дюпласс продолжит рассказывать странные истории в жанрах от комедии до триллера, происходящие в загадочном отеле. Из нового — звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста и надежда, что зрителям объяснят, откуда все же сама гостиница появилась (впрочем, намеки давали уже в третьем сезоне).
С 24 июля
«Академия "Амбрелла"» / The Umbrella Academy, 2 сезон (Netflix)
Основанный на одноименных комиксах вокалиста распавшейся семь лет назад группы My Chemical Romance супергеройский проект Netflix. Во втором сезоне действие будет происходит в 1960-х — в конце первого великолепной семерке удалось убежать от апокалипсиса, переместившись в прошлое. Но, увы, там он, кажется, вновь неизбежен.
С 31 июля
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