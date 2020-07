От «Академии "Амбрелла"» до «Дивного нового мира»: 13 сериалов июля 2020-го

«Ближе к Земле с Заком Эфроном» / Down to Earth with Zac Efron, премьера (Netflix)

Документальное шоу с актером Заком Эфроном о том, как он путешествует по миру со специалистом по здоровью и устойчивому развитию Дарином Ольеном. Из коронавирусной эпохи передача смотрится немного винтажно, но дает надежду, что все еще будет.

С 10 июля