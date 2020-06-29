Фронтмен Shortparis Николай Комягин сыграет Владимира Маяковского в новом фильме Данилы Козловского «Карамора»

Действие фильма разворачивается в альтернативной истории в начале XX века. Монархия Европы и высшее дворянство состоят из тех, кто скрывает свое истинное происхождение и тайно управляет миром. Молодой анархист Карамора, потерявший в схватке с представителями тайной организации возлюбленную, решает бросить вызов многовековому правлению дворянства, отомстить за потерянную любовь и попытаться изменить мир. Собрав единомышленников, он объявляет войну.

Главные роли в фильме Козловского «Карамора» исполнят Андрей Смоляков, Филипп Янковский, Ольга Зуева, Дмитрий Могучев, Никита Кукушкин и сам Данила Козловский. Сценаристом выступил автор сериала «Восьмидесятые» Александр Фомин.

Выход фильма «Карамора» намечен на 19 ноября 2020 года.