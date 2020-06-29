Эксперты не считают возможным единовременное возобновление работы кинотеатров в России. По их мнению, процесс может растянуться на «пару месяцев мучительного открытия» — даже несмотря на то, что министр культуры РФ Ольга Любимова, а позже и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заявили о том, кинотеатры вновь начнут принимать посетителей уже с 15 июля.
«Пара месяцев мучительного открытия»: эксперты не считают возможным единовременное возобновление работы кинотеатров в России
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Фото: Shutterstock.com
«На самом деле в нынешней ситуации решение об открытии кинотеатров принимают главы регионов. Мы не знаем, как это будет происходить по регионам, как и когда они будут открываться. Было бы идеально, если бы действительно можно было обозначить общую дату. Дистрибьюторы, кинотеатры, зрители — все бы под это подстраивались. К сожалению, карантинная действительность немного иная. Думаю, пара месяцев мучительного открытия кинотеатров. Все будут друг друга ждать», — заявил ТАСС председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Березин также отметил — в некоторых регионах кинотеатры уже частично возобновили работу. Однако большее значение имеет открытие кинотеатров в Москве и Петербурге. Также председатель Ассоциации владельцев кинотеатров добавил — любой продюсер, прежде чем предложить свой фильм, будет задаваться вопросом, сколько регионов откроют кинотеатры и в каком количестве.
Напомним, ранее Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры России установил правила работы кинотеатров в период пандемии коронавируса. В частности, билеты на места также будут продаваться с учетом социального дистанцирования не менее 1 метра, а для того, чтобы перед входами в кинозалы не образовывались очереди, запускать зрителей будут не менее чем за 15 минут до начала сеанса.
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