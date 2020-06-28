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В Сети появился новый трейлер мультфильма Pixar «Душа»

Кинокомпания Pixar показала новый тизер-трейлер мультфильма «Душа» — от легендарного режиссера, снявшего «Корпорацию монстров», «Головоломку» и «Вперед», а также создавшего сценарий для «ВАЛЛ-И» и первой части «Истории игрушек».

В центре сюжета — обычный школьный учитель музыки, мечтающий стать джазовым исполнителем. Однако Джо Гарднер внезапно умирает, после чего его душа попадает в другой мир, называемый «Твой семинар». Здесь души обзаводятся «личностью, причудами и интересами», которые потом будут испытывать при жизни в нашей реальности.

Главные роли в мультфильме «Душа» озвучили Джейми Фокс и Тина Фей, а музыку написали участники индастриал-рок-группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс. Мировая премьера мультипликационного фильма была запланирована на 17 июня, однако релиз перенесли на 20 ноября.

Посмотрите также первый трейлер мультипликационного фильма Pixar «Душа».

Сабина Алиева,
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