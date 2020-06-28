В Сети появился новый трейлер мультфильма Pixar «Душа»

В центре сюжета — обычный школьный учитель музыки, мечтающий стать джазовым исполнителем. Однако Джо Гарднер внезапно умирает, после чего его душа попадает в другой мир, называемый «Твой семинар». Здесь души обзаводятся «личностью, причудами и интересами», которые потом будут испытывать при жизни в нашей реальности.