Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку по делу «Седьмой студии»

Режиссер и художественный руководитель театра «Гоголь-Центр» Кирилл Серебренников приговорен к условному сроку наказания по делу «Седьмой студии» о хищении 129 миллионов рублей. Также судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева назначила дополнительное наказание в виде штрафа всем фигурантам дела — Серебренникову, Алексею Малобродскому и Юрию Итину. Софья Апфельбаум от штрафа освобождена за истечением сроков давности.