Вышел тизер четвертого сезона сериала «Рассказ служанки»

В первом тизере грядущего продолжения сериала-антиутопии «Рассказ служанки» по одноименному роману канадской писательницы Маргарет Этвуд показаны ключевые кадры предыдущего сезона. События шоу разворачивались вокруг восстания служанок против тоталитарного режима Гилеада под предводительством Джун, которая отказалась ради этого от побега в Канаду.

Четвертый сезон сериала выйдет на стриминговом сервисе Hulu в 2021 году. Точная дата пока не называется.

Действие антиутопии происходит в будущем, в республике Гилеад, где у власти стоят военные. Главной проблемой общества является женское бесплодие, и чтобы продолжить род, семьи, относящиеся к элите, берут в дом служанку — суррогатную мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Исполнив долг, служанка должна расстаться со своим ребенком и перейти на службу к новым хозяевам.

В 2017 году на вручении престижной американской телевизионной премии «Эмми» лучшим драматическим сериалом года был признан «Рассказ служанки», который основан на одноименной книге Маргарет Этвуд, опубликованной в 1985 году. Элизабет Мосс, главная героиня шоу, получила «Эмми» как лучшая актриса в драматическом жанре. «Рассказ служанки» также получил статуэтки за лучшую режиссуру и сценарий.