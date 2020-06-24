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LEGO выпустит набор по мотивам культового рождественского фильма «Один дома»

Компания Lego планирует выпустить наборы по мотивам культового рождественского фильма «Один дома» и комедийного сериала «Сайнфилд», а еще обычную печатную машинку. Об этом сообщает блог Lego Ideas.

Проект Lego Ideas выставляет на голосование фанатские наборы Lego. Наборы, которым удалось собрать более 10 тыс. голосов, отправляют на рассмотрение сотрудников компании. Самые интересные из них доработают и выпустят, а автор получит 1% с продаж. «Один дома», «Сайнфилд» и печатная машинка стали победителями голосования, которое проходило с сентября 2019 по январь 2020. Всего было представлено 12 конструкторов, среди которых были, например, набор по мотивам клипа «I Want To Break Free» группы Queen, корабль «Межпланетный экспресс» из мультсериала «Футурама» и сцена из видеоигры «The Legend of Zelda: Breath of the Wild». 

Напомним,  ранее LEGO выпустила набор в честь 25-летия сериала «Друзья». Поклонники американского сериала о жизни шестерых друзей могут собрать кофейню Central Perk и разместить в ней Рэйчел, Монику, Фиби, Джоуи, Росса, Чендлера и Гантера! 

Сабина Алиева,
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