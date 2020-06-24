LEGO выпустит набор по мотивам культового рождественского фильма «Один дома»

Проект Lego Ideas выставляет на голосование фанатские наборы Lego. Наборы, которым удалось собрать более 10 тыс. голосов, отправляют на рассмотрение сотрудников компании. Самые интересные из них доработают и выпустят, а автор получит 1% с продаж. «Один дома», «Сайнфилд» и печатная машинка стали победителями голосования, которое проходило с сентября 2019 по январь 2020. Всего было представлено 12 конструкторов, среди которых были, например, набор по мотивам клипа «I Want To Break Free» группы Queen, корабль «Межпланетный экспресс» из мультсериала «Футурама» и сцена из видеоигры «The Legend of Zelda: Breath of the Wild».