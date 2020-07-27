Артист Театра Ленсовета сыграл барчука в главном блокбастере 2019 года «Холоп»: рабовладелец в исполнении Кирилла Дмитриевича убедительно угнетает крепостного в лице Милоша Биковича, а комедия Клима Шипенко стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинотеатрального проката — ее сборы превысили 3,6 миллиарда рублей. Кирилл — лауреат премии «Собака.ru «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года.
Кирилл Нагиев: «Никакая я не кинозвезда. Делаю что умею»
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На Кирилле тренч Bottega Veneta, сорочка Brunello Cucinelli, брюки Giorgio Armani, лоферы Silvano Sassetti (все — ДЛТ), часы Hublot (ДЛТ/Mercury)
Получится фильм или нет, становится ясно на встрече с режиссером. Если он пробует на роль всю Москву и пол-Питера — жди фигню. А вот если предложение адресное, то шансы на классное кино вырастают. И неважно, сколько мы знакомы, год или пять секунд. В «Холоп» я попал после одного звонка Клима Шипенко: гулял с собакой в Петербурге, а он спросил, смогу ли через три часа быть в Москве на пробах. Смог. И уже на следующий день вышел на смену. С режиссером «Марафона желаний» Дашей Чарушей тоже впервые встретился на кастинге. Такая девчонка крутая!
На съемках «Холопа» целыми днями обсуждали между дублями с Иваном Иванычем Охлобыстиным интереснейшие вещи — от квантовой теории сотворения мира до транцендентальных медитаций. Теперь при каждой встрече кланяюсь ему в пол.
Первый сезон сериала «257 причин, чтобы жить», где я половину съемочного времени гонял на «Феррари» по Москве, а вторую половину сидел в КПЗ, мне понравился. Во втором сценаристы планируют прописать моего персонажа поподробнее, так что от него жду еще больше удовольствия. Но главная моя мечта — чтобы на диджитал-платформе вышел исторический сериал с моим участием. Не хватит слов, чтобы описать, что для меня Толстой. Вот бы экранизировать «Воскресение». Бросаю клич!
Мне вообще не слишком интересны проекты про современность. Особенно если сценаристов заело на сленге нулевых («йоу, овца, прикинь!») и они пытаются внедрить в любой кадр эсэмэски. Эсэмэски, господи! Вроде бывает, что сюжет смешной, но неужели сложно проработать диалоги с современными комиками? Есть же, например, Щербаков. Смотрю Labelсom, ржу, радуюсь. На YouTube нет смысла пытаться что-то из себя изобразить: там видно, кто ты есть, как под микроскопом.
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На Кирилле сорочка Brunello Cucinelli, майка Boss, брюки Giorgio Armani, лоферы Silvano Sassetti (все — ДЛТ), часы Hublot
(ДЛТ/Mercury)
Хочу играть сложных персонажей. Не просто красавчиков, из которых состоит основной пласт предложений. Макконахи когда-то удалось уйти от этого типажа, и мне пора экспериментировать. Ради чего-то вроде «Далласского клуба покупателей» готов войти в любую форму. Пока самый любимый герой — доктор-маньяк из «Безликих».
У каждого развивающегося человека взгляды меняются. Люди, которые гордятся их закаменелостью, сами расписываются в идиотизме. После института, например, я грезил только кино. Теперь жалею, что не начал служить в театре в 25. Уверен: чтобы стать хорошим актером, надо накачать профессиональную мускулатуру. Для актера сцена — это спортзал. А Театр Ленсовета для меня теперь еще и дом. И невероятная тусовка, которой 87 лет: как собрались в 1920‑е годы, так и не расходились.
Пока мой график позволяет и рыбку (карельскую) съесть, и в кино сняться, но театр у меня всегда в приоритете. И родной Ленсовета, и Театр Балтийского флота, куда я пришел за коллегой по «Вернувшимся» Артуром Федынко — он там премьер. У театра тяжелые времена, хотя на его сцене ставят обалденные детские сказки. Я наконец закрыл здесь свой гештальт по творчеству Козлова, который написал «Ежика в тумане». Играю в благотворительном спектакле по другой его пьесе, «По зеленым холмам океана».
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На Кирилле поло Tom Ford (ДЛТ)
Работа в иммерсивном театре ни с чем не сравнится. Три часа в одном образе, никуда не выйти, полностью погружаешься в жизнь особняка, который и есть главный герой спектакля. Самая крутая компьютерная игра в мире! Для меня это даже лучше, чем шедевральный последний Doom, где я на карантине терзаю монстров и нехристей в промежутках между саморазвитием.
Поначалу, когда я заводил зрителя на personal experience и он рыдал на «исповеди», я думал — ну кто я такой, чтобы доводить людей до обнажения всех болевых точек? А потом понял: это для них способ освободиться от старых травм, а я, получается, просто инструмент вскрытия. Какие вопросы задавать, как держать внимание, добиться доверия и не ранить человека еще больше, нас учили серьезные спецы. Импровизации тут опасны. Актеры не должны залезать в душу. Только психиатры и писатели.
Никакая я не кинозвезда. Делаю что умею. Считайте, просто артист — спеть тоже могу. А во МХАТе и по танцам была пятерка, когда там преподавал великий Пиворович (сейчас — хореограф «Танцев со звездами» и других телепроектов). Так что контемп — всегда пожалуйста!
Текст: Алла Шарандина
Фото: Вика Назарова
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Елизавета Кольмина
Визаж и волосы: Алена Кондратьева
Свет: Skypoint
Кирилл сфотографирован в кинотеатре «Чайка» в Лисьем Носу. Архитектор здания сталинского неоклассицизма Зоя Брод получила премию за проект типового советского кинотеатра на 330 мест.
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