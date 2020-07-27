Кирилл Нагиев: «Никакая я не кинозвезда. Делаю что умею»

Получится фильм или нет, становится ясно на встрече с режиссером. Если он пробует на роль всю Москву и пол-Питера — жди фигню. А вот если предложение адресное, то шансы на классное кино вырастают. И неважно, сколько мы знакомы, год или пять секунд. В «Холоп» я попал после одного звонка Клима Шипенко: гулял с собакой в Петербурге, а он спросил, смогу ли через три часа быть в Москве на пробах. Смог. И уже на следующий день вышел на смену. С режиссером «Марафона желаний» Дашей Чарушей тоже впервые встретился на кастинге. Такая девчонка крутая!

На съемках «Холопа» целыми днями обсуждали между дублями с Иваном Иванычем Охлобыстиным интереснейшие вещи — от квантовой теории сотворения мира до транцендентальных медитаций. Теперь при каждой встрече кланяюсь ему в пол.

Первый сезон сериала «257 причин, чтобы жить», где я половину съемочного времени гонял на «Феррари» по Москве, а вторую половину сидел в КПЗ, мне понравился. Во втором сценаристы планируют прописать моего персонажа поподробнее, так что от него жду еще больше удовольствия. Но главная моя мечта — чтобы на диджитал-платформе вышел исторический сериал с моим участием. Не хватит слов, чтобы описать, что для меня Толстой. Вот бы экранизировать «Воскресение». Бросаю клич!

Мне вообще не слишком интересны проекты про современность. Особенно если сценаристов заело на сленге нулевых («йоу, овца, прикинь!») и они пытаются внедрить в любой кадр эсэмэски. Эсэмэски, господи! Вроде бывает, что сюжет смешной, но неужели сложно проработать диалоги с современными комиками? Есть же, например, Щербаков. Смотрю Labelсom, ржу, радуюсь. На YouTube нет смысла пытаться что-то из себя изобразить: там видно, кто ты есть, как под микроскопом.