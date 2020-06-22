В минувшее воскресенье, 21 июня, во всем мире отмечали День отца. В честь праздника режиссер Тайка Вайтити, снявший финальную серию первого сезона сериала «Мандалорец», показал, как правильно нянчить главную (глазастенькую!) звезду космического вестерна — малыша Йоду. Вы только посмотрите, как это мило!
Как правильно нянчить малыша Йоду? Показывает режиссер Тайка Вайтити
Понянчил бэби Йоду и создатель «Звездных войн» Джордж Лукас. Фотографию малыша на руках Лукаса опубликовал в январе 2020 года шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро — из-за этого снимка режиссера прозвали «гордым дедушкой».
Малыш Йода — персонаж оригинального телесериала «Мандалорец», выпущенного стриминговым сервисом Disney+. Он принадлежит к той же инопланетной расе, что и мастер-джедай Йода, но при этом самим Йодой не является. Беби Йода стал популярным интернет-мемом вскоре после выхода сериала. Издание The Guardian назвало его «самым большим новым персонажем 2019 года», а многие приписали малышу ключевую роль в успехе сериала.
Даже оскароносные режиссеры вынуждены были искать себе новые увлечения, чтобы скрасить время, проведенное в самоизоляции из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Автор фильмов «Кролик Джоджо» и «Реальные упыри» Тайка Вайтити решил уйти из кино, чтобы заняться шитьем. Но это не точно — режиссер рассказал об этом в Instagram, показав сшитые вручную мягкие игрушки.
Новозеландский актер, режиссер, сценарист и комик Тайка Вайтити дебютировал в кино в 1999 году. В качестве режиссера Вайтити снял фильмы «Мальчик» (2010), «Реальные упыри» (2014), «Тор: Рагнарек» (2017), «Кролик ДжоДжо» (2019) — последний получил шесть номинаций на «Оскар», в том числе как лучший фильм года. Также Вайтити снял финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец». Disney также предложил Тайке Вайтити стать режиссером новых «Звездных войн».
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