Как правильно нянчить малыша Йоду? Показывает режиссер Тайка Вайтити

Даже оскароносные режиссеры вынуждены были искать себе новые увлечения, чтобы скрасить время, проведенное в самоизоляции из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Автор фильмов «Кролик Джоджо» и «Реальные упыри» Тайка Вайтити решил уйти из кино, чтобы заняться шитьем. Но это не точно — режиссер рассказал об этом в Instagram, показав сшитые вручную мягкие игрушки.

Новозеландский актер, режиссер, сценарист и комик Тайка Вайтити дебютировал в кино в 1999 году. В качестве режиссера Вайтити снял фильмы «Мальчик» (2010), «Реальные упыри» (2014), «Тор: Рагнарек» (2017), «Кролик ДжоДжо» (2019) — последний получил шесть номинаций на «Оскар», в том числе как лучший фильм года. Также Вайтити снял финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец». Disney также предложил Тайке Вайтити стать режиссером новых «Звездных войн».