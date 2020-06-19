Серию кинопоказов 21 июня в 19:00 откроет фильм датского режиссера Карла Теодора Дрейера «Гертруда», с комментарием перед началом показа выступит Теодор Курентзис. Лента и видеокомментарий к ней будут представлены на платформе musicAeterna и доступны после показа в течение суток. Также в программу вошли «Акт убийства» Джошуа Оппенхаймера, который будет показан при поддержке Посольства Королевства Дания в Москве и фестиваля «Флаэртиана», «Танец реальности» Алехандро Ходоровски, фильмы Дерека Джармена, Ульриха Зайдля и других выдающихся режиссеров.

«Говоря о том, кто были моими учителями эстетики, я бы не назвал музыкантов, но назвал бы писателей, режиссеров и художников. Я хочу поделиться картинами, шедеврами мирового кинематографа, которые либо оказали на меня очень большое влияние, либо могут быть актуальными в настоящее время. Будучи подростком, я часто ходил в киноклубы, где смотрел авторское и экспериментальное кино. Тогда из всех великих мастеров прошлого я особо выделил для себя Карла Теодора Дрейера. Его картины оказали большое влияние на меня и стали образцом работы над интерпретацией музыки. Фильм «Гертруда» — это трактат о музыке, а если точнее - о том, как Дрейер музыкально лепит этот незабываемый образ актрисы Нины Пенс Роде, исполняющей главную роль Гертруды. Это удивительная работа, аналогов которой нет в кинематографе», — говорит Курентзис.

Расписание всех показов можно посмотреть здесь.