«Союзмультфильм» показал новых персонажей «Ну, погоди!». Это Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся», — рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

Как пишет «Собака.ру Сочи», новые персонажи появились в концепции и сценарии сериала по инициативе партнера студии — «Роза Хутор». Они не только появятся в продолжении легендарного мультсериала, но и станут символами горного курорта — как характерные обитатели горного Причерноморья. «А мы стараемся очень бережно относиться к местной флоре и фауне, это закреплено в стратегии устойчивого развития курорта», — объяснил председатель совета директоров курорта Сергей Бачин.

«Нулевая» серия «Ну, погоди!» была снята режиссером Геннадием Сокольским для журнала «Веселая карусель» в 1969 году. На момент запуска мультфильма многие режиссеры отказывались принимать участие в его разработке, и только Вячеслав Котеночкин взялся за работу над проектом.

Котеночкин планировал пригласить Владимира Высоцкого озвучивать Волка, однако руководство «Союзмультфильма» выступило против утверждения его кандидатуры. Однако Высоцкий все же появился в мультсериале — в первой серии и в качестве художественного свиста. Многие также воспринимали образ Волка как полупародийное воспроизведение имиджа Высоцкого, созданного им в жизни и песнях.

Всего со времени запуска мультсериала «Ну, погоди!» вышло 20 серий, а также пилотный выпуск, два телевыпуска в 1980 и 1981 годах. 22 декабря 2012 года вышел новогодний выпуск, над созданием которого работал Алексей Котеночкин — сын Вячеслава Котеночкина, также ставший режиссером-мультипликатором. Продолжение выйдет летом 2020 года. Уже известно, как будет выглядеть в новых сериях Волк — посмотрите прямо сейчас!