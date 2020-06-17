Как пишет Variety, Серебренников выступит не только в качестве режиссера грядущего мини-сериала — он напишет к нему сценарий. Продюсированием проекта займутся Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря из компании Hype Film. Ранее в сотрудничестве со студией режиссер выпустил фильмы «Ученик» и «Лето», а в настоящий момент завершает работу над картиной «Петровы в гриппе» по одноименному роману писателя Алексея Сальникова.

«Андрей Тарковский и его шедевры оказали огромное влияние на мировой кинематограф и продолжают оставаться неиссякаемым источником вдохновения для кинорежиссеров всех поколений», — заявил Стюарт. Сроки выхода сериала пока не называются.

Напомним, ранее стало известно Кирилл Серебренников экранизирует роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стало известно в мае 2019 года в рамках Каннского кинорынка. Главные роли в картине, которая станет совместным проектом России, Франции и Швейцарии, исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова, а одну из ролей — певец Иван Дорн. Также Серебренников займется экранизацией романа французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле».

Кроме того, ранее Серебренников был удостоен Ордена искусств и словесности министерства культуры Франции, став его Командором, что является высшей степенью отличия. Посол Франции в России Сильви Берманн назвала режиссера ключевой фигурой современного российского искусства.