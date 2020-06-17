«Конечно, некоторые фестивали локального характера уходят в онлайн и пробуют найти в этом выгоду. Это интересный путь, но мы все-таки решили провести «Послание к человеку» в привычном формате – но перенести фестиваль с сентября на ноябрь. Мы не можем прогнозировать, как все сложится, какая будет ситуация, останется ли обязательным социальное дистанцирование. Но мы надеемся провести фестиваль при живом, непосредственным контакте между кино на большом экране и зрителями», — рассказал арт-директор фестиваля Андрей Плахов.

В настоящий момент оргкомитет фестиваля продлил прием заявок на участие до 1 июля 2020 года. Работы будут оцениваться в рамках трех конкурсов — Международного, Национального и Экспериментального конкурса In Silico — тремя составами жюри. Программы, как и прежде, посвящены современности, современному человеку, фактурам и приметам времени.

«С одной стороны, сейчас уже снято много документальных и игровых фильмов об изоляции. С другой документалисты всегда находятся «в изоляции» – их фильмы чаще всего камерные, энергетически насыщенные. Мы не ждем прорывных фильмов, тематически связанных с карантином – но уже сейчас ясно, что за это время многие проблемы стали более рельефными. Обостряется политическая ситуация в России, происходят глобальные изменения в Америке. Карантин меняет в том числе мировоззренческие позиции – люди чаще обращаются к вечным вопросам, переосмысляют свои взгляды. Мы ждем скорее таких фильмов», — добавил программный директор фестиваля Алексей Медведев.

XXX Международный кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в кинотеатрах Петербурга с 3 по 8 ноября 2020 года. Прием заявок на участие открыт до 1 июля — сделать это можно на сайте фестиваля.

Напомним, фестиваль российского кино «Окно в Европу» переносится на декабрь. Каннский кинофестиваль перенесли из-за пандемии коронавируса. Ранее из-за COVID-19 отменили проведение международного конкурса эстрадной песни «Евровидение», Россию на котором должна была представить петербургская рейв-группа Little Big, а также перенесен Чемпионат Европы по футболу, часть матчей которого должна была пройти в Петербурге.