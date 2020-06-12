Актеры из «Охотников за привидениями» воссоединятся в ZOOM в рамках шоу Джоша Гэда

Анонс следующего выпуска опубликовал Джош Гэд в Twitter. «Кому вы позвоните?», – цитирует он строчку из песни «Ghostbusters», которая стала заглавной темой к одноимённому фильму. Так, в новом эпизоде шоу «Reunited Apart», в котором популярные актерские коллективы собираются вместе, поучаствуют Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Энни Потс и Сигурни Уивер. Стрим можно будет посмотреть 15 июня на YouTube-канале Гэда.