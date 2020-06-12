Актеры оригинального фильма «Охотники за привидениями», вышедшего в 1984 году, созвонятся в полном составе на YouTube-стриме Джоша Гэда, пишет Hypebeast. Вырученные от эфира средства будут направлены на борьбу за равноправие и справедливое правосудие.
Актеры из «Охотников за привидениями» воссоединятся в ZOOM в рамках шоу Джоша Гэда
Who you gonna call? See you all Monday June 15th at 9:00 AM PT / 12PM EST for #GhostbustersReunitedApart in support of @eji_org — SUBSCRIBE NOW! https://t.co/276anwko4d pic.twitter.com/KCHd3UFmxi— Josh Gad (@joshgad) June 10, 2020
Анонс следующего выпуска опубликовал Джош Гэд в Twitter. «Кому вы позвоните?», – цитирует он строчку из песни «Ghostbusters», которая стала заглавной темой к одноимённому фильму. Так, в новом эпизоде шоу «Reunited Apart», в котором популярные актерские коллективы собираются вместе, поучаствуют Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Энни Потс и Сигурни Уивер. Стрим можно будет посмотреть 15 июня на YouTube-канале Гэда.
Напомним, актер Джош Гад устроил групповую Zoom-конференцию с создателями и актерами «Властелина колец», а потом опубликовал ее в Сеть, назвав «Один Zoom-созвон, чтобы править всеми». Среди участников онлайн-вечеринки — главные герои триллогии Питера Джексона и сам режиссер.
Ранее кинокомпания Sony Pictures показала первый трейлер новых «Охотников за привидениями» — продолжения легендарной кинофраншизы Айвана Райтмана. Главные роли в продолжении «Охотников за привидениями» 1984 и 1989 годов исполнили Пол Радд («Мстители: Финал», «Человек-муравей и Оса»), Маккена Грейс («Тоня против всех», «Первому игроку приготовиться»), Финн Вулфард («Оно», «Оно 2», «Очень странные дела») и Кэрри Кун («Мстители: Война бесконечности»). В режиссерском кресле Джейсон Райтман — сын режиссера оригинальных частей «Охотников» Айвана Райтмана.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.