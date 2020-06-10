Анна, вы сделали для «Ленинграда» эталонные клипы «Экспонат», «В Питере пить» и «Экстаз», были режиссером культового скетч-шоу «Осторожно, модерн!», ваша короткометражка «Девочки» в альманахе «Петербург. Только по любви», пожалуй, самая трогательная в нем. Почему на полный метр так долго не решались?

Это связано с моими личными качествами напрямую. Кино для меня – нечто волшебное и великое, и я все робела и трусила. В какой-то момент моя подруга, коллега и соавтор на протяжении долгих лет Авдотья Смирнова (Анна и Авдотья вместе писали сценарии «Кококо», «Двух дней» и «Истории одного назначения» — Прим.ред.) сказала: «Хватит мять сисю, давай уже дебют!» Тогда же продюсеры Наталья Дрозд и Сергей Сельянов предложили попробовать что-то большое. Три человека смотрели на меня вопросительно и я, как послушная девочка, решила сделать кино и села за сценарий. Он, кстати, писался очень долго, так как казался все время недостаточно прекрасным. Мои замечательные соавторы Маша Шульгина и Лиза Тихонова однажды просто не выдержали и сказали: «Анна Яковлевна, пусть ваше следующее кино будет великим, а это просто хорошим». Они даже подарили мне кружку с надписью «Следующее кино будет великим».

У вас были соавторы? Но вы же сама замечательная сценаристка.

Я фрилансер, то есть человек неустроенный где-то конкретно: ношусь, как голодный волк по лесу, и смотрю, где и чего можно пожевать и что не приколочено. Поэтому когда готовили сценарий «Давай разведемся», у меня параллельно была парочка работ. Когда я присоединилась, девчонки написали первый драфт, а дальше мы уже все переделали втроем. Вообще работать в соавторстве гораздо приятнее. Есть люди, которые могут только в одиночестве творить, но я не из них.