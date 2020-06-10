После самых народных клипов «Ленинграда» и хитовых сценариев фильмов Авдотьи Смирновой лауреатка премии Собака.ru «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга»-2020 Анна Пармас сняла первое большое кино: ее комедия «Давай разведемся» о феминизме с человеческим лицом (Анны Михалковой!) выиграла на «Кинотавре» призы за лучший дебют, сценарий и (мы даже не сомневались!) зрительских симпатий.
Анна Пармас: «На место героя поколения в кино тихонечко пришла женщина — и сместила Данилу Багрова»
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Анна Пармас
Анна, вы сделали для «Ленинграда» эталонные клипы «Экспонат», «В Питере пить» и «Экстаз», были режиссером культового скетч-шоу «Осторожно, модерн!», ваша короткометражка «Девочки» в альманахе «Петербург. Только по любви», пожалуй, самая трогательная в нем. Почему на полный метр так долго не решались?
Это связано с моими личными качествами напрямую. Кино для меня – нечто волшебное и великое, и я все робела и трусила. В какой-то момент моя подруга, коллега и соавтор на протяжении долгих лет Авдотья Смирнова (Анна и Авдотья вместе писали сценарии «Кококо», «Двух дней» и «Истории одного назначения» — Прим.ред.) сказала: «Хватит мять сисю, давай уже дебют!» Тогда же продюсеры Наталья Дрозд и Сергей Сельянов предложили попробовать что-то большое. Три человека смотрели на меня вопросительно и я, как послушная девочка, решила сделать кино и села за сценарий. Он, кстати, писался очень долго, так как казался все время недостаточно прекрасным. Мои замечательные соавторы Маша Шульгина и Лиза Тихонова однажды просто не выдержали и сказали: «Анна Яковлевна, пусть ваше следующее кино будет великим, а это просто хорошим». Они даже подарили мне кружку с надписью «Следующее кино будет великим».
У вас были соавторы? Но вы же сама замечательная сценаристка.
Я фрилансер, то есть человек неустроенный где-то конкретно: ношусь, как голодный волк по лесу, и смотрю, где и чего можно пожевать и что не приколочено. Поэтому когда готовили сценарий «Давай разведемся», у меня параллельно была парочка работ. Когда я присоединилась, девчонки написали первый драфт, а дальше мы уже все переделали втроем. Вообще работать в соавторстве гораздо приятнее. Есть люди, которые могут только в одиночестве творить, но я не из них.
Фильм «Давай разведемся» о гинекологе Маше, муж которой уходит от нее и двоих детей к молодой фитнес-тренеру, стал лучшим дебютом «Кинотавра» и выиграл сценарный приз. Для вас было важно это признание?
Когда выставляешь на суд свое кино, это сравнимо с устройством в хорошую школу ребенка. Ты все про него знаешь, причесал его, одел, умыл и волнуешься, чтобы другие его так же, как и ты, полюбили. Оценка коллег — важная и значимая вещь, но я больше волновалась, как примет зал. И когда картина получила приз зрительских симпатий «Кинотавра», это был полный восторг. Можно было закрывать фестиваль, я была абсолютно счастлива. Это очень странное чувство, невольно думаешь: «А о чем дальше мечтать?»
Я не верю в секрет успеха у зрителей. Есть те, кто его рассчитывают на сценарном этапе, на монтажном столе. Как это сделать описано в большом количестве прекрасных книжек американских — вот здесь мы поплачем, тут начнем переживать за героя, потому что появился плохой человек. Мне не хотелось, чтобы в моем фильме все видели эти швы. Мы с девчонками писали то, что нравится лично нам, и надеялись, что найдется еще кто-то с таким же чувством юмора, кому это зайдет.
Поэтому и финал фильма не похож на традиционный и ожидаемый зрителем хеппи-энд: героиня Анны Михалковой лежит в бассейне на крыше азиатского мегаполиса, она одна, но при этом абсолютно счастлива?
Ради этого финала все и замышлялось! Хотелось не ткнуть носом, а ненавязчиво сообщить, что счастье одного человека совершенно не зависит от наличия или отсутствия партнера. Конечно, в самих женщинах есть желание заснуть обнявшись или на чьем-то плече, готовить кому-то завтрак и заботиться, но это ведь не весь мир. Если этого нет, не надо запирать себя в коробке — жизнь не закончилась. Она будет дальше, будет интересная, и никто не знает, как все повернется.
На премьере в Петербурге вы рассказывали забавную историю, как Анна Михалкова показала черновой вариант картины своему папе, Никите Михалкову, и он отметил, что все замечательно, только финал не в нашем менталитете: нужно, чтобы кадр был разделен пополам и на второй части экрана муж летел бы на самолете к героине, которая лежит в бассейне.
Мы с Аней улыбнулись, но менять, конечно, ничего не стали. Готов ли зритель к такому финалу или нет — если в нем смысл всего кино, не надо бояться разочарований. Потом все к нам подтянутся, а мы — впереди. (Смеется).
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Почему вы решили дебютировать именно комедией, ведь для Авдотьи Смирновой вы пишете и драмы?
Я так устроена, что с трудом могу переварить что-то тяжелое. Самые серьезные наши с Дуней работы — фильм «История одного назначения» и сериал «Вертинский», который сейчас в процессе постпродакшена и выйдет в следующем году. После них у меня было ощущение, что я через мясорубку прошла. Никогда бы не решилась дебютом делать драму, потому что, как поется в песне, каждый выбирает по себе – и вот я комедию. Следующий фильм, который обдумываю, тоже смешная история: про ретриты. Это когда женщины собираются стаями и едут на духовные практики на Алтай — не есть и молчать. Не знаю, получится ли, но в разработке такая штука есть.
Снова женщины, потому что мир вообще стал феминным?
По крайней мере, в этом направлении довольно много успехов, если говорить о кинематографе. Огромное количество женщин-режиссеров, на операторском факультете во ВГИКе процентное соотношение мальчиков уже чуть ли не меньше, чем девочек. А это всегда была в киношном мире исконно мужская профессия — операторы были кастой сексистов. Сейчас, с кем ни начни переговоры, везде женщины. (Смеется). И мне это нравится, потому что мы ответственнее и надежнее. Посмотрим, что будет дальше. Не исключаю, что в какой-то момент президентом у нас станет женщина.
А почему тогда в нашем кино все еще не так много женщин-героинь, когда они самостоятельные персонажи, а не «приложение» к протагонисту-мужчине?
Разве? Мне кажется, в последнее время это не так. Например, в конкурсе «Кинотавра» в прошлом году участвовал фильм Нигины Сайфуллаевой «Верность», потом сериал за сериалом выходит. Вот в начале июня стартовали «Чики», где главные героини — девчонки. Лет десять назад все кричали, что после Данилы Багрова из «Брата» никак не могут найти и нащупать, кто же теперь герой. И вот тихонечко на это место пришла женщина и удачно заместила персонаж Сергея Бодрова.
И приятно, что в «Давай разведемся» это еще и взрослая женщина.
Мне интереснее писать про взрослых женщин, а не совсем молоденьких девчонок. Они выразительнее, сотканы из самых разных противоречий и комплексов. Что-то знают про себя, что-то — все еще нет.
А это тот случай, как говорил про себя Мопассан, что «мадам Бовари — это я». Вы подсматривали для фильма что-то в своей жизни? Например, у вас же тоже трое детей.
Да, и Толстой утверждал, что Наташа Ростова — это он. Конечно, в этой истории есть немного автобиографичного, но не сказать, что прямо все. Мне хотелось усугубить ситуацию героини третьей беременностью, чтобы было неизвестно, куда бежать. Потому что с двумя она уже начала справляться. Наверное, это желание и на себя со стороны посмотреть, и на персонажа: что она будет делать.
Мы начали с того, что вы когда-то смотрели на кино как на прекрасный далекий мир, не решаясь снять дебют, а сейчас вы уже чувствуете себя его частью?
Оно меня по-прежнему восхищает и удивляет. Я чувствую себя уже чуть более уверенно, но не вольготно. Я начала понимать, за какие вещи бы взялась, а за какие — нет. Но страх второго фильма, скажем, остается, его еще предстоит переломить.
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