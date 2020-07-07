Актрисе театра МХАТ и музе Ренаты Литвиновой выпала знатная роль искусствоведки-парвеню в выдающемся касте сериала «Содержанки» Константина Богомолова. Ко второму сезону старлетка Мопассана превращается в гидру из древнегреческой трагедии — и оторваться от этих метаморфоз решительно невозможно. Софья - лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020.
Актриса Софья Эрнст — о пушкинской традиции в сериале «Содержанки», откровенных сценах и нелюбви зрителей
Почему сериал Константина Богомолова оказался настоящим guilty pleasure и побил рекорды просмотров?
Знаешь, ты не первая, кто называет сериал именно guilty pleasure. И говорят так, кстати, в основном интеллектуальные, даже чопорные в своей интеллектуальности люди. Я даже такое сравнение слышала: «Мы ждали четверга (новая серия выходила каждый четверг. — Прим. ред.), устраивались поудобнее подальше ото всех — это как будто съесть упаковку чипсов!».
А не странно, что в общем-то вечный салонный сюжет со времен вечеров Анны Павловны Шерер и «Евгения Онегина» вызвал такую неоднозначную реакцию? Мы же помним, кого Татьяна любила и за кого вышла замуж.
Вот Татьяну, пожалуйста, не трогай! Я за нее знаешь! Вспомни: «все были жребии равны». При том она была не такой как все, я бы назвала ее drama queen — она действительно пережила большую трагедию. Сначала Онегин, потом гибель Ленского и сестра быстро венчается с первым встречным, заезжим уланом. По тем временам, такое событие бросало тень на семью. Этот сюжет к «Содержанкам» никакого отношения не имеет. Хотя, если вдуматься, получается, что сериал — такая салонная история. Вот и в «Евгении Онегине» тоже были очень живо описаны светские типажи. Видимо, всегда эта игра волновала и будоражила современников — было интересно себя найти и разгадать, кто есть кто: «О! Да! Я вот такого знаю! И такую я знаю!». Я думаю, что в сериале цепляет ажиотаж узнавания. Я лично знаю несколько человек, которые реагировали: «Да-да-да. Узнаю-узнаю…». (Смеется)
Это очень крутой режиссерский ход — прописать типажи. Идеальная манипуляция зрителем. Как мы помним, книга про типажи «Физиология Петербурга» Некрасова Николая Алексеевича немедленно стала, выражаясь современным языком, бестселлером. Так что это волновало людей во все времена.
Ну а как иначе? Да и мы, что уж говорить, не святые. Но, конечно, речь не идет о конкретных персонажах. Константин Юрьевич прекрасно поработал именно с типажами. Типажи — эдакий проход по верхам, собирательные образы, но он каждому прописал свою сложную историю, свою личную драму. Он очень умный, тонкий режиссер и ум его плетет кружева, вырисовывает очень замысловатый узор. Все больные точки персонажей обозначены лишь намеком, поэтому их интересно разгадывать.
В «Анне Карениной», например, вся внутренняя жизнь выворачивается наизнанку, со всеми внутренностями, со всеми кишками, а здесь одна сплошная недосказанность. В моей героине, и мне это нравится, — один большой вопрос. И большой частью аудитории она, мне кажется именно из-за этого, была не принята. И я, актриса, исполнившая эту роль, вместе с ней — восприятия срослись. Я это понимаю.
Что думаю я по поводу этого персонажа, объяснять бесполезно. Зачем рассказывать про рабочую кухню? Это испортит впечатление. У моего мужа есть такая классная история: в юношестве он часто приходил в гости к другу, а его еврейская бабушка всегда готовила что-то очень вкусное. И однажды на комплимент: «Как вкусно у вас!», — она ответила: «Ой, знали бы вы, из какого говна все это сделано!». Вот и в кино также. Из какого «всякого разного» все это состряпано! Там такое подтянуто из личного опыта, что не хотелось бы это вскрывать. Есть конечный продукт, он и отдан на суд зрителям.
Я почитала отзывы и обнаружила следующие роптания: почему некоторые героини очень сильно раздеты, а некоторые слишком сильно одеты? Что, Соня, есть в твоем актерском контракте, что ты никогда не будешь делать?
В моем контракте нет ни слова про наготу. Он у меня абсолютно стандартный. Наверняка не все знают, что такое стандартный актёрский договор. Там, например, есть такие пункты: актер обязуется вовремя приехать на площадку и даже уточняется, что обязательно в трезвом виде, а студия в свою очередь обязуется предоставлять материалы съемочной смены не позднее дня до начала этой смены. В принципе, стандартный договор оказания услуг. А если говорить конкретно о Даше, моей героине, то она просто про другое. И ее, скажем так, закрытость и «одетость» как раз подчеркивает присущий ей метод проникновения в мир денег — интеллектом. Она же не про страсть, а про холодный рассудок.
Будет ли третий сезон?
Я бы очень хотела!
Недавно закончились съемки у режиссёра абсолютно иной киновселенной — в фильме «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, премьеру которого мы все ждем с нетерпением.
Ренатины фильмы – это продолжение ее особенного мира, мира фантазий и грез. И мне кажется, это ее способ борьбы: она восстает против серой будничности. Дорисовывает, я бы даже сказала, полностью перерисовывает реальность. Мне это всегда дико нравилось, задолго до того, как мы познакомились. Конечно же, я даже вообразить себе не могла, что буду у нее сниматься.
Знаешь, я хотела сказать, что даже не мечтала стать частью этого, но я мечтала! В «Северном ветре» работа строилась совсем по-другому, все персонажи дают полную волю страстям, живут ими. Эта картина для меня похожа на сюрреалистический прекрасный сон, он тебя так затягивает, что ты никак не можешь проснуться, звонит будильник, надо вставать, а так хочется его досмотреть! Честно говоря, я уже видела сборку (черновой вариант фильма). Смотрела и думала: «Господи Иисусе, снялась в своем любимом фильме!».
Наверняка он будет очень красивый?
ОЧЕНЬ!
Что тебе больше импонирует: играть героя, который четко прописан в сценарии или героя, которого ты можешь сама доизобретать в процессе?
Конечно же, придумывать, докручивать и привносить что-то свое. Как актрисе, мне интересно, когда есть пространство для импровизации. Хотя, конечно, важнее всего воплотить режиссерский замысел.
Хичкок, например, своих актрис загонял в такие жесткие рамки, что там даже нельзя было глаза отвести в другую сторону, чем нарисовано в раскадровке.
Кстати, Константин Юрьевич, тоже в этом весьма строг!
А Трюффо, наоборот, кажется даже не имел точного сценария — актеры должны были просто жить в кадре.
И Рената может внезапно повернуть историю в другое русло. Она очень импровизирующий человек, ей все время нужно привносить новое. И когда все вдруг идет не по сценарию, это подстегивает, включается азарт что-то придумать, ответить на этот вызов. Кстати, после монтажа фильм тоже сильно изменился.
Осенью нас ждет еще одна премьера с твоим участием: сериал по книги Шишкова «Угрюм-река»: семейная сага о Золотой лихорадке в Сибири.
Да, на шестнадцать серий — серьезная, большая академичная работа с потрясающим актерским составом.
Один словом, все в кино!
Я надеюсь, нам вернут кинозалы!
Должны, иначе куда девушку на свидание повести?
Я никогда не ходила на свидание в кино.
Не может быть.
Нет. Какой-то странный способ ходить на свидания.
Почему же?!
В кино надо идти смотреть кино, а мне на свидании интересно поговорить, в глаза посмотреть, разобраться, что за человек, что за намерения. А как в кино? Сразу руку начнет под юбку? Нет уж.
Вот что значит девушка из Петербурга! А твой Петербург — он какой?
Идеальный Петербург моей юности, моего детства, снят в фильмах Алексея Балабанова. Как он так его подловил? «Мне не больно», «Кочегар» — это тот самый настоящий город, который я знаю. Не то, из чего делают открытки. Изнанки у него гораздо больше, чем парадных фасадов. Сейчас я нахожусь в кругу семьи и мне постоянно есть, чем заняться: идеальное время для того, чтобы не отрываясь от детей, быть матерью. Я этого немного боялась, потому что раньше все время куда-то бежала: на работу, на съемки, на встречи. Но оказалось, самоизоляция дома — это совсем не страшно, а очень даже классно! И когда я устаю от быта, плиты, забав и игр, то я отправляюсь в воображаемое путешествие в Петербург. Я очень скучаю. Могу даже расплакаться оттого, как сильно. Но я скоро приеду на несколько дней — совсем налегке, сяду на троллейбус на Площади Восстания и проедусь по Невскому проспекту до университета через Дворцовый мост — по моему любимому маршруту.
А есть у тебя ресурсные места? Места силы?
Да! Казанский собор — величественный и торжественный. И Спасо-Преображенский — я выросла на соседней улице, это мой храм у дома. В марте я была в Петербурге и, спустя пятнадцать лет после окончания любимой школы на Соляном переулке, напротив Мухинского училища, впервые решила в нее снова прийти. Какой-то был импульс. Я зашла, села в свой класс — и мне он показался таким маленьким! А тогда казался таким большим! И эти коридоры! Там ничего не изменилось: школа такая же прекрасная, чистая, светлая, там такой же запах и носятся прекрасные дети. И я что-то такое почувствовала — очень мощное! Я, как любой нормальный ребенок, в определенный момент ненавидела школу, но оказалось, это мое место силы.
Анкета «Собака.ru»
- Какой вы композитор?
Я вообще никакой, но хотела бы быть Шостаковичем!
- Какой вы балет?
«Жизель».
- Какой вы цвет?
Все время разный: по утрам я, скорее, темно-коричневый, а вот сейчас - сиреневый.
- Какой вы архитектурный стиль?
Сказать «модерн» — это слишком неконкретно, я увидела мое самое-самое любимое здание - Московский Художественный Театр, построенный Федором Шехтелем.
- Какой вы овощ?
Кабачок!
- Какой вы мультипликационный герой?
В детстве меня особенно манили приключения Алисы Селезневой из «Тайны третьей планеты». Но я бы там хотела быть почти всеми — я же актриса. Громозекой точно!
- Какая вы песня?
Radiohead – No Surprises.
- Какой вы фильм?
«Долгие проводы» Киры Муратовой.
- Какой вы злодей?
Урсула из «Русалочки».
- Какой вы зверь?
Лошадь.
- Какое вы стихотворение?
Одно? Всего лишь одно? Ну это очень сложно. На данный момент — «Мороженое» Мандельштама.
- Какая вы картина?
Какой-нибудь голландский натюрморт с цветами Яна Давидса де Хема или с селедкой Виллем Клас Хеда.
- Какая вы книга?
«Евгений Онегин». Мне очень нравится замечание Горького, что уникальный и колоссальный талант Пушкина – это талант психически здоровый и оздоровляющий. И не случайно я слышу, что многие знакомые во время карантина стали перечитывать «Евгения Онегина», они интуитивно чувствуют в нем какой-то выход. Мне кажется, Пушкин – как Моцарт: идеальная форма, которая выравнивает всю внутреннюю структуру. Я вот читаю Пушкина каждый день — и неплохо омолаживаюсь, надо сказать!
- Какой вы город?
Ну какие вообще могут быть варианты? Санкт-Петербург! Ленинград! Наш город.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Полина Набока
Портрет Софьи сделан онлайн — на даче в Подмосковье.
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