Актриса Софья Эрнст — о пушкинской традиции в сериале «Содержанки», откровенных сценах и нелюбви зрителей

Почему сериал Константина Богомолова оказался настоящим guilty pleasure и побил рекорды просмотров?

Знаешь, ты не первая, кто называет сериал именно guilty pleasure. И говорят так, кстати, в основном интеллектуальные, даже чопорные в своей интеллектуальности люди. Я даже такое сравнение слышала: «Мы ждали четверга (новая серия выходила каждый четверг. — Прим. ред.), устраивались поудобнее подальше ото всех — это как будто съесть упаковку чипсов!».

А не странно, что в общем-то вечный салонный сюжет со времен вечеров Анны Павловны Шерер и «Евгения Онегина» вызвал такую неоднозначную реакцию? Мы же помним, кого Татьяна любила и за кого вышла замуж.

Вот Татьяну, пожалуйста, не трогай! Я за нее знаешь! Вспомни: «все были жребии равны». При том она была не такой как все, я бы назвала ее drama queen — она действительно пережила большую трагедию. Сначала Онегин, потом гибель Ленского и сестра быстро венчается с первым встречным, заезжим уланом. По тем временам, такое событие бросало тень на семью. Этот сюжет к «Содержанкам» никакого отношения не имеет. Хотя, если вдуматься, получается, что сериал — такая салонная история. Вот и в «Евгении Онегине» тоже были очень живо описаны светские типажи. Видимо, всегда эта игра волновала и будоражила современников — было интересно себя найти и разгадать, кто есть кто: «О! Да! Я вот такого знаю! И такую я знаю!». Я думаю, что в сериале цепляет ажиотаж узнавания. Я лично знаю несколько человек, которые реагировали: «Да-да-да. Узнаю-узнаю…». (Смеется)