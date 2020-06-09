Шведский режиссер Йохан Ренк, который работал над мини-сериалом о катастрофе на Чернобыльской АС, снимет пилотную серию шоу по мотивам популярной игры «The Last of Us» («Одни из нас»). Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод сериала о пандемии по игре The Last of Us
Вместе с Ренком над проектом будет работать сценарист «Чернобыля» Крэйг Мазин, а также Нил Дракман — вице-президент и креативный директор студии-разработчика игры Naughty Dog.
Напомним, первая часть The Last of Us вышла летом 2013 года. Сюжет построен вокруг контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, которые оказались в постаполиптическом мире после глобальной пандемии, превратившей большую часть населения в зомбиподобных монстров. Запуск второй части игры запланирован на 19 июня 2020 года.
Йохан Ренк получил «Эмми» и премию Гильдии режиссеров Америки за режиссуру «Чернобыля». Он также претендует на победу в BAFTA TV Awards, а само шоу одним из самых номинируемых на награду в этом году.
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