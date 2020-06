Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод сериала о пандемии по игре The Last of Us

Вместе с Ренком над проектом будет работать сценарист «Чернобыля» Крэйг Мазин, а также Нил Дракман — вице-президент и креативный директор студии-разработчика игры Naughty Dog.

Напомним, первая часть The Last of Us вышла летом 2013 года. Сюжет построен вокруг контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, которые оказались в постаполиптическом мире после глобальной пандемии, превратившей большую часть населения в зомбиподобных монстров. Запуск второй части игры запланирован на 19 июня 2020 года.

Йохан Ренк получил «Эмми» и премию Гильдии режиссеров Америки за режиссуру «Чернобыля». Он также претендует на победу в BAFTA TV Awards, а само шоу одним из самых номинируемых на награду в этом году.