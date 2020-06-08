«Собака.ru» объявляет старт XV премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года. И представляет лауреатов в номинации «Кино»!
«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Кино»
Актер
Артист театра Ленсовета сыграл барчука в главном блокбастере 2019 года «Холоп»: рабовладелец в его исполнении убедительно угнетает крепостного в лице Милоша Биковича, а комедия Клима Шипенко стала самым кассовым российским фильмом: более 3,6 млрд руб впервые в истории.
Актриса
Выпускнице школы-студии МХАТ и музе Ренаты Литвиновой выпала знатная роль искусствоведки-парвеню в выдающемся касте сенсационного сериала «Содержанки» Константина Богомолова. Ко второму сезону масштаб героини Софьи растет: старлетка Мопассана превращается в гидру из древнегреческой трагедии.
Режиссер
Автор самых вирусных клипов «Ленинграда» и пронзительных сценариев фильмов Авдотьи Смирновой сняла свое первое большое кино — народную комедию «Давай разведемся». Лента о феминизме с человеческим лицом (Анны Михалковой!) выиграла призы «Кинотавра» — за лучший дебют и сценарий.
Актриса
Камбэк года! Оксана так точна в роли хрупкого нейрофизиолога со стальным взглядом в сай-фай-триллере «Спутник», что ей покорились и космический монстр, и онлайн-прокат: картину, рискнувшую выйти в первый месяц самоизоляции и только на диджитал-платформах, посмотрели более миллиона раз.
Актер
В сериале «Последний министр» превзошел себя, сыграв главу вымышленного министерства. Чиновнику с большой буквы аплодируют не только Салтыков-Щедрин с Гоголем, но и Толстой (именно монологи превращают его из Чичикова в Левина!), а сюр-драмеди режиссера Волобуева и продюсера Цекало разошлась на цитаты.
«Собака.ru»
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«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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