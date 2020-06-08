«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Кино»

Оксана Акиньшина

Актриса

Камбэк года! Оксана так точна в роли хрупкого нейрофизиолога со стальным взглядом в сай-фай-триллере «Спутник», что ей покорились и космический монстр, и онлайн-прокат: картину, рискнувшую выйти в первый месяц самоизоляции и только на диджитал-платформах, посмотрели более миллиона раз.