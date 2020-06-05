В российский прокат этим летом выйдет фильм про Бэнкси. Вот его трейлер



«Документальный фильм о самом знаменитом уличном художнике в мире. Его политическое искусство, провокации и дерзкое вторжение оскорбляли истеблишмент и создавали новое революционное движение, в то время как его личность оставалась покрытой тайной», — следует из подписи к видео.

В документальном фильме режиссер картины Элио Эспана рассказывает историю самого неизвестного стрит-артиста Бэнкси, а также созданного им движения.

Отметим, что это не первая картина о художнике, которая выйдет в российский проект этим летом. Лента «В погоне за Бэнкси» (Banksy Most Wanted) Аурелии Рувье и Шеймаса Хейли вошла в программу Beat Film Festival, который пройдет с 21 июля по 2 августа 2020 года.

Во время пандемии коронавируса Бэнкси активно занимался искусством. Его первая работа на была не похожа на привычные картины, ведь нарисовал художник ее не на улице, а дома. Теперь весь мир знает, что он тоже соблюдает самоизоляцию, а еще — что он женат.

Вторую работу Бэнкси передал в больницу в Саутгемптоне. На рисунке уличный художник изобразил медсестру в супергеройском плаще и подписал его «Game changer», что дословно можно перевести как «тот, кто меняет правила игры». По размерам картина — около одного квадратного метра. Вместе с работой художник оставил записку для сотрудников медучреждения: «Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что это [рисунок] принесет немного света в это место, пускай он и только черно-белый». Злоумышленник недавно пытался украсть ее, но ничего не вышло.