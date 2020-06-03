Каннский кинофестиваль объявил фильмы, которые должны были быть показаны на 73-м смотре, отмененном из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что они будут продемонстрированы на осенних фестивалях од брендом Канн-2020.
Каннский кинофестиваль анонсировал программу
В программу фестиваля отобрали 56 картин, среди которых:
- «Французский диспетчер» Уэса Андерсона,
- «Топорик» Стива МакКуина,
- «Еще по одной» Томаса Винтерберга,
- «Лето 85-го» Франсуа Озона,
- «Настоящие матери» Наоми Кавасе,
- «Рай: В страну счастью» Хон Сан-су,
- «Поезд в Пусан 2: Полуостров», режиссер Ен Сан-хо,
- «Падение» Вигго Мортенсена,
- «Аммонит» Френсиса Ли,
- анимационный «Душа» Пита Доктера .
В этом году на участие в смотре подали рекордное количество заявок — 2067. 16 картин из тех, что попали в официальный «отбор», сняли женщины. В прошлом году их было 14, а в позапрошлом — 11.
Напомним, кинофестиваль в Каннах должен был пройти с 12 по 23 мая. Однако в начале марта оргкомитет сначала объявил о его переносе, а позднее — отмене. Выбранные фильмы позднее покажут в Торонто, Довиле, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане и Лионе.
В конце апреля на площадке YouTube стартовал фестиваль We Are One: A Global Film Festival. Среди участников ведущие события в мире киноиндустрии от фестивалей в Каннах, Венеции и Торонто до Белинале, «Сандэнс» и «Трибеки». Последний, Tribeca Film Festival, выступил соорганизатором масштабного онлайн-события. Дата закрытия назначена на 7 июня, так что у вас еще есть несколько дней, чтобы стать виртуальным гостем масштабного киносмотра.
Международный Каннский кинофестиваль был впервые проведен в 1946 году, является одним из старейших и самых престижных в мире. В современной истории фестиваля в программу «Особый взгляд» — вторую по значимости в рамках смотра, фильмы-участники которой получают поддержку во французском кинопрокате — попадали «Брат» Алексея Балабанова (1997), «977» (2006) и «Сказка про темноту» (2009) Николая Хомерики, сразу четыре работы Александра Сокурова, «Ученик» Кирилла Серебренникова (2016), а также две картины режиссера Кантемира Балагова — «Теснота» (2017) и «Дылда» (2019).
Если вы вдруг упустили главные ленты прошлогодних «Канн», то обратите внимание на эту подборку. Голливуд Тарантино, зомби Джармуша, «8 1/2» в версии Альмодовара и очередная лента от Ксавье Долана с ним же в главной роли!
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