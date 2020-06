Каннский кинофестиваль анонсировал программу

В программу фестиваля отобрали 56 картин, среди которых:

«Французский диспетчер» Уэса Андерсона,

«Топорик» Стива МакКуина,

«Еще по одной» Томаса Винтерберга,

«Лето 85-го» Франсуа Озона,

«Настоящие матери» Наоми Кавасе,

«Рай: В страну счастью» Хон Сан-су,

«Поезд в Пусан 2: Полуостров», режиссер Ен Сан-хо,

«Падение» Вигго Мортенсена,

«Аммонит» Френсиса Ли,

анимационный «Душа» Пита Доктера .

В этом году на участие в смотре подали рекордное количество заявок — 2067. 16 картин из тех, что попали в официальный «отбор», сняли женщины. В прошлом году их было 14, а в позапрошлом — 11.

Напомним, кинофестиваль в Каннах должен был пройти с 12 по 23 мая. Однако в начале марта оргкомитет сначала объявил о его переносе, а позднее — отмене. Выбранные фильмы позднее покажут в Торонто, Довиле, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане и Лионе.

В конце апреля на площадке YouTube стартовал фестиваль We Are One: A Global Film Festival. Среди участников ведущие события в мире киноиндустрии от фестивалей в Каннах, Венеции и Торонто до Белинале, «Сандэнс» и «Трибеки». Последний, Tribeca Film Festival, выступил соорганизатором масштабного онлайн-события. Дата закрытия назначена на 7 июня, так что у вас еще есть несколько дней, чтобы стать виртуальным гостем масштабного киносмотра.

Международный Каннский кинофестиваль был впервые проведен в 1946 году, является одним из старейших и самых престижных в мире. В современной истории фестиваля в программу «Особый взгляд» — вторую по значимости в рамках смотра, фильмы-участники которой получают поддержку во французском кинопрокате — попадали «Брат» Алексея Балабанова (1997), «977» (2006) и «Сказка про темноту» (2009) Николая Хомерики, сразу четыре работы Александра Сокурова, «Ученик» Кирилла Серебренникова (2016), а также две картины режиссера Кантемира Балагова — «Теснота» (2017) и «Дылда» (2019).

