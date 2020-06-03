Стали известны подробности нового сериала Ян Гэ о самоизоляции

Над сериалом Ян Гэ работает вместе с Дарьей Вирронен. Сейчас отснято две серии из восьми. Съемки проекта идут на английском и немцком языках, а местом действия одновременно стали Москва и Берлин. Сюжет шоу построен вокруг жизни и чувств людей, оказавшихся на самоизоляции.

«Съемки организованы таким образом, что все актеры живут в одном доме, где еще до начала жесткого режима удалось арендовать несколько соседних квартир. Так получилось, что они оказались соседями и по сюжету, и в жизни. Поэтому технологически "Выйти нельзя остаться" — уникальный для нашей сегодняшней действительности продукт, ведь это не формат скринлайфа или видеоконференции, а полноценно снятый художественный продукт, настоящий и привычный для зрителя сериал, где герои страстно мечтают нарушить социальную дистанцию», — сообщил генеральный продюсер Red Carpet Studio Антон Калинкин.

Главные роли в проекте сыграют Ян Гэ, Анна Цуканова-Котт, Дарья Выходцева и Грета Шушчевичуте, а также немецкие актеры. Выход сериала запланирован на конец 2020 — начало 2021 года.

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