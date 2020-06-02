Фестиваль российского кино «Окно в Европу» переносится на декабрь. Об этом представители ежегодного летнего смотра, который проходит в Выборге, рассказали сегодня, 2 июня, в официальном сообществе события в социальной сети «ВКонтакте».
Фестиваль «Окно в Европу» перенесут с августа на декабрь
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«Бык», реж. Борис Акопов / Участник XXVIII фестиваля «Окно в Европу»
«Из-за вынужденных карантинных мер и многие кинокомпании не смогли вовремя завершить работу над проектами. Но к декабрю, мы надеемся, все невзгоды будут уже позади, вирус утихнет, а фильмы будут завершены», — объясняют организаторы свое решение.
Отборочный тур на «Окно в Европу» также решено продлить до 1 октября. Новая дата проведения фестиваля — с 16 по 22 декабря — обоснована не только эпидемиологической ситуацией в стране и мире, но и историей: дебютный смотр, который в 1993 году организовали режиссеры Савва Кулиш, Марлен Хуциев, Владимир Коновалов, композитор Микаэл Таривердив и продюсер Геворг Нерсисян, тоже проводился в декабре.
Напомним, кинофестиваль «Окно в Европу» — один из старейших в России. Своей целью он называет продвижение новых отечественных фильмов. В 2020 году должен был состояться XXIX смотр. Предыдущий проходил в Выборге со 2 по 8 августа 2019 года. Тогда в его программу вошло около 130 фильмов — «Собака.ru» приводила полный список лауреатов по ссылке. Главный приз в конкурсе «Игровое кино. Осенние премьеры» получила картина «Смерть нам к лицу» режиссера Бориса Гуца с Полиной Ауг и Александрой Быстржицкой в главных ролях.
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