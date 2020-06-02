Фестиваль «Окно в Европу» перенесут с августа на декабрь

«Из-за вынужденных карантинных мер и многие кинокомпании не смогли вовремя завершить работу над проектами. Но к декабрю, мы надеемся, все невзгоды будут уже позади, вирус утихнет, а фильмы будут завершены», — объясняют организаторы свое решение.

Отборочный тур на «Окно в Европу» также решено продлить до 1 октября. Новая дата проведения фестиваля — с 16 по 22 декабря — обоснована не только эпидемиологической ситуацией в стране и мире, но и историей: дебютный смотр, который в 1993 году организовали режиссеры Савва Кулиш, Марлен Хуциев, Владимир Коновалов, композитор Микаэл Таривердив и продюсер Геворг Нерсисян, тоже проводился в декабре.