Актеры и создатели «Властелина колец» устроили Zoom-вечеринку



Среди участников отметились Элайджа Вуд (Фродо), Орландо Блум (Леголас), Иэн Маккеллен (Гэндальф) Энди Серкис (Голлум), Вигго Мортенсен (Арагорн), Шон Бин (Боромир), Карл Урбан (Эомер), Шон Остин (Сэмуайз Гэмджи)

Лив Тайлер (Арвен), композитор Говард Шор и многие другие. Ролик опубликован на YouTube-канале Джоша Гада.

В течение 50 минут они рассказывали истории со съемок трилогии и даже открыли некоторые секреты. Например, историю мема с Боромиром «Нельзя просто так взять и…». По словам коллег, в этой сцене Шон Бин несколько раз опускал голову в низ для того, чтобы подсмотреть текст, который приклеил себе на коленку.

Специальным гостем выпуска стал режиссер Тайка Вайтити, который задавал участникам созвона вопросы о съемках трилогии. Недавно автор фильмов «Кролик Джоджо» и «Реальные упыри» рассказал, что хочет решил уйти из кино, чтобы заняться шитьем. Но это не точно!

Напомним, экранизация книг трилогии Джона Р.Р.Толкина «Властелин Колец» выходила с 2001 по 2003 год. Режиссером картин стал Питер Джексон. В 2017 году кампания Amazon выкупила права на экранизацию романов Толкина и сообщила, что планирует выпустить сериал. В нем будет пять сезонов, а также несколько спин-оффов. Отмечается, что события в новом шоу будут происходить до актуальной истории «Властелина Колец», в эпоху, когда было создано Кольцо Всевластия. Уже известно, что режиссером первых эпизодов станет автор «Мира Юрского периода-2» Хуан Антонио Байона.

Если вам хотите поднять себе настроение, посмотрите на фотографии Элайджи Вуда, который доказывает, что Фродо точно не воспринимает свой звездный статус всерьез и очень трогательно пытается развеселить своих фанатов, показывая им свою любовь и признательность.