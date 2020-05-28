Роспотребнадзор установил правила работы кинотеатров в период пандемии

Так, ежедневно, перед началом и в течение рабочей смены необходимо измерять температуру тела работников кинотеатров с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте тех, у кого наблюдается ее повышение. На рабочем месте будет запрещен прием пищи — для этого должны быть организованы пункты общественного питания или выделена специальная комната.

Контакты между сотрудниками кинотеатров разных отделов — администраторами, кассирами, барменами, техническим персоналом, сотрудниками офиса и другими, не связанными между собой общими задачами, будут ограничены. Посторонних лиц в служебные помещения кинотеатра также не пустят. По возможности рекомендовано перейти на бесконтактные способы оплаты — в том числе установить автоматы по продаже билетов и различных товаров.

При входе в служебные помещения кинотеатра, а также на рабочих местах должны быть организованы места обработки рук — в том числе установлены дозаторы с антисептиками. В местах общего пользования их также установят. Сотрудников кинотеатров обеспечат масками, перчатками, дезинфицирующими салфетками и антисептиками. Менять перчатки и маски необходимо будет не реже одного раза в 3 часа.

При нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре необходимо будет соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра — в том числе в зоне касс, фойе, кинобаров, при входе и выходе из залов, при расстановке столов, кресел, диванов или стульев. Билеты на места также будут продаваться с учетом социального дистанцирования не менее 1 метра. Зрителей будут информировать о необходимости соблюдения мер безопасности. А для того, чтобы перед входами в кинозалы не образовывались очереди, запускать зрителей будут не менее чем за 15 минут до начала сеанса.

Каждые 2 часа необходимо осуществлять дезинфекцию и по возможности проветривание, использовать системы вентиляции помещений кинотеатров, применять бактерицидные облучатели. Между сеансами необходимо установить интервал не менее 30 минут с целью проведения уборки. Время начала сеансов также должно быть установлено с разницей не менее 15 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов не более шести и не менее 10 минут — для кинотеатров с числом залов 7 и более.