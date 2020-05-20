Режиссер Дэвид Линч анонсировал онлайн-премьеру фильма Fire (Pozar), который он снял еще в 2015 году. Короткометражную ленту он опубликует на своем YouTube-канале уже сегодня.
Дэвид Линч впервые покажет онлайн свою короткометражку Fire (Pozar)
Dear Twitter Friends, David Lynch Theater presents FIRE (POZAR) on Wednesday, May 20th at 10 A.M. PDT. https://t.co/EHFQwb2wNv— David Lynch (@DAVID_LYNCH) May 18, 2020
Премьера назначена на 20:00 по московскому времени. Это будет первый раз, когда короткометражку Fire (Pozar) можно будет увидеть в интернете. Дэвид Линч выступил в роли режиссера, сценариста ленты и даже самостоятельно работал над анимацией картины. Музыкальное сопровождение фильму придумал польский композитор Марек Жебровский, с которым Линч в 2007 году над альбомом Polish Night Music.
«Вся суть нашего эксперимента была такова: я ничего не говорю о своих намерениях, а Марек интерпретирует визуальный ряд так, как хочет. Можно сказать, эксперимент удался, и мне очень понравилось то, что Марек написал для Струнного квартета Пендерецкого», — рассказал режиссер о своей работе с Жебровским.
Сам Жербовский ранее расказывал, что фильм Fire (Pozar) показался ему очень «меланхоличным и поэтическим».
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