Дэвид Линч впервые покажет онлайн свою короткометражку Fire (Pozar)



Премьера назначена на 20:00 по московскому времени. Это будет первый раз, когда короткометражку Fire (Pozar) можно будет увидеть в интернете. Дэвид Линч выступил в роли режиссера, сценариста ленты и даже самостоятельно работал над анимацией картины. Музыкальное сопровождение фильму придумал польский композитор Марек Жебровский, с которым Линч в 2007 году над альбомом Polish Night Music.

«Вся суть нашего эксперимента была такова: я ничего не говорю о своих намерениях, а Марек интерпретирует визуальный ряд так, как хочет. Можно сказать, эксперимент удался, и мне очень понравилось то, что Марек написал для Струнного квартета Пендерецкого», — рассказал режиссер о своей работе с Жебровским.

Сам Жербовский ранее расказывал, что фильм Fire (Pozar) показался ему очень «меланхоличным и поэтическим».



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