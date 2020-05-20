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Дэвид Линч впервые покажет онлайн свою короткометражку Fire (Pozar)

Режиссер Дэвид Линч анонсировал онлайн-премьеру фильма Fire (Pozar), который он снял еще в 2015 году. Короткометражную ленту он опубликует на своем YouTube-канале уже сегодня.


Премьера назначена на 20:00 по московскому времени. Это будет первый раз, когда короткометражку Fire (Pozar) можно будет увидеть в интернете. Дэвид Линч выступил в роли режиссера, сценариста ленты и даже самостоятельно работал над анимацией картины. Музыкальное сопровождение фильму придумал польский композитор Марек Жебровский, с которым Линч в 2007 году над альбомом  Polish Night Music. 

«Вся суть нашего эксперимента была такова: я ничего не говорю о своих намерениях, а Марек интерпретирует визуальный ряд так, как хочет. Можно сказать, эксперимент удался, и мне очень понравилось то, что Марек написал для Струнного квартета Пендерецкого», — рассказал режиссер о своей работе с Жебровским.

Сам Жербовский ранее расказывал, что фильм Fire (Pozar)  показался ему очень «меланхоличным и поэтическим». 


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Рита Шмакова,
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