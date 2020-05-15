Инесса Юрченко, гендиректор киностудии «Ленфильм»

Что происходит на киностудии в период пандемии?

«Ленфильм» не работает, вход на киностудию ограничен, павильоны закрыты. Все проекты заморожены, и сложно сказать, когда работы возобновятся. Киноиндустрия терпит грандиозные убытки! Съемки остановлены, кинотеатры закрыты и даже после открытия посещаемость и кассовые сборы первое время будут значительно ниже тех, что были до начала пандемии. Я не говорю уже про то, сколько людей, задействованных в кинопроизводстве, на период карантина остались без работы и средств к существованию.

На сегодняшний день на киностудии заняты 234 человека. Практически весь штат сотрудников работает удаленно. На «Ленфильм» приходят только технические службы: котельная, электрики, сантехники. И то, по определенному графику со всеми мерами предосторожности: допуск на рабочее место только в маске и после измерения температуры.

Какие фильмы готовились?

Сейчас на «Ленфильме» приостановлено производство двух картин: «Воздуха» Алексея Германа-младшего о первом годе Великой Отечественной и «Девятаева» Тимура Бекмамбетова о жизни и подвиге летчика Михаила Девятаева. Еще должны были начаться съемки исторической драмы «Седьмая симфония» от продюсеров Сергея Мелькумова и Алексея Гуськова. Надеюсь, скоро коллеги смогут продолжить.

В каком финансовом состоянии находится «Ленфильм»?

«Ленфильм» обладает профессиональнейшим коллективом и ресурсами, чтобы выполнять работы любой сложности. И очень жаль, что вместо того, чтобы быть крупнейшей киностудией страны, он из последних сил выживает, пытаясь сдать в аренду свои площади. Это единственный доход компании, позволяющий платить зарплаты сотрудникам. Но с началом пандемии часть арендаторов расторгли договоры, а оставшиеся — просят уменьшить или отстрочить платежи. К счастью, нас включили в перечень системообразующих предприятий (в списке от Министерства культуры – Прим.ред.). В первую очередь, это исключает банкротство. И дает право претендовать на господдержку.

С 1990-х «Ленфильм» действительно неоднократно был на пороге кризиса, а сейчас уже длительное время находится в сложнейшем финансовом состоянии, у студии огромные долги, основной из которых перед банком ВТБ — более двух миллиардов рублей. Постоянные расходы «Ленфильма» уже не снизить, а они в разы больше дохода, который и так в период пандемии резко сократился и продолжает снижаться. Долги киностудии постоянно растут. Без помощи государства компания не сможет выжить, это понятно уже сейчас.

Первоочередная задача сейчас —выполнить поручения президента, которые направлены на погашение долга киностудии и вывод ее из кризиса. Я все равно верю, что получится. Не может «Ленфильм», который пережил Великую Отечественную войну, погибнуть! Мое решение взять управление предприятием в катастрофическом положении было осознанным. Получится ли – покажет время.