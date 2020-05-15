У «Ленфильма» не самые простые времена. Еще до пандемии коронавируса долг старейшей киностудии России только перед банком ВТБ был более двух миллиардов рублей. Что сейчас происходит с «Ленфильмом», грозит ли ему банкротство и что могло бы приносить ему доход редакции «Собака.ru» рассказали гендиректор Инесса Юрченко и член совета директоров, режиссер Алексей Герман-младший.
Переживет ли «Ленфильм» коронавирус? Отвечают глава студии Инесса Юрченко и режиссер Алексей Герман-младший
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Zabotnova Inna / Shutterstock.com
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Инесса Юрченко, гендиректор киностудии «Ленфильм»
Что происходит на киностудии в период пандемии?
«Ленфильм» не работает, вход на киностудию ограничен, павильоны закрыты. Все проекты заморожены, и сложно сказать, когда работы возобновятся. Киноиндустрия терпит грандиозные убытки! Съемки остановлены, кинотеатры закрыты и даже после открытия посещаемость и кассовые сборы первое время будут значительно ниже тех, что были до начала пандемии. Я не говорю уже про то, сколько людей, задействованных в кинопроизводстве, на период карантина остались без работы и средств к существованию.
На сегодняшний день на киностудии заняты 234 человека. Практически весь штат сотрудников работает удаленно. На «Ленфильм» приходят только технические службы: котельная, электрики, сантехники. И то, по определенному графику со всеми мерами предосторожности: допуск на рабочее место только в маске и после измерения температуры.
Какие фильмы готовились?
Сейчас на «Ленфильме» приостановлено производство двух картин: «Воздуха» Алексея Германа-младшего о первом годе Великой Отечественной и «Девятаева» Тимура Бекмамбетова о жизни и подвиге летчика Михаила Девятаева. Еще должны были начаться съемки исторической драмы «Седьмая симфония» от продюсеров Сергея Мелькумова и Алексея Гуськова. Надеюсь, скоро коллеги смогут продолжить.
В каком финансовом состоянии находится «Ленфильм»?
«Ленфильм» обладает профессиональнейшим коллективом и ресурсами, чтобы выполнять работы любой сложности. И очень жаль, что вместо того, чтобы быть крупнейшей киностудией страны, он из последних сил выживает, пытаясь сдать в аренду свои площади. Это единственный доход компании, позволяющий платить зарплаты сотрудникам. Но с началом пандемии часть арендаторов расторгли договоры, а оставшиеся — просят уменьшить или отстрочить платежи. К счастью, нас включили в перечень системообразующих предприятий (в списке от Министерства культуры – Прим.ред.). В первую очередь, это исключает банкротство. И дает право претендовать на господдержку.
С 1990-х «Ленфильм» действительно неоднократно был на пороге кризиса, а сейчас уже длительное время находится в сложнейшем финансовом состоянии, у студии огромные долги, основной из которых перед банком ВТБ — более двух миллиардов рублей. Постоянные расходы «Ленфильма» уже не снизить, а они в разы больше дохода, который и так в период пандемии резко сократился и продолжает снижаться. Долги киностудии постоянно растут. Без помощи государства компания не сможет выжить, это понятно уже сейчас.
Первоочередная задача сейчас —выполнить поручения президента, которые направлены на погашение долга киностудии и вывод ее из кризиса. Я все равно верю, что получится. Не может «Ленфильм», который пережил Великую Отечественную войну, погибнуть! Мое решение взять управление предприятием в катастрофическом положении было осознанным. Получится ли – покажет время.
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Графика: Никита Панин
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Алексей Герман-младший, режиссер, член совета директоров «Ленфильма»
Ситуация очень непростая. Когда «Ленфильму» выдали кредит в 2013 году, то на часть средств закупили киноаппаратуру за границей (так как в России ее не производят). Но случился финансовый кризис, доллар скакнул. Оборудование заказывали по одной цене, выкупали в несколько раз дороже.
Еще одна давнишняя проблема – то, что права на «Золотую коллекцию» студии ей не принадлежат, в отличие, например, от «Мосфильма». Деньги от показа картин «Ленфильму» все эти годы практически не поступали. Теперь судьба «Ленфильма» — в руках банка ВТБ, Министерства культуры и руководства студии.
От их действий, энергии, реального желания, прозрачности и жесткости позиции зависит жизнь студии. Ближайший месяц многое решит. Если ситуация не сдвинется, начнется новый виток бюрократического ада, тогда положение студии может стать еще более сложным. Но шанс на успех есть. Студию необходимо возродить, завершить модернизацию, насытить кадрами, привести молодых.
В 2013 году киностудия «Ленфильм» взяла кредит у банка ВТБ в размере 1,5 миллиарда рублей на модернизацию киностудии. Его дали на десять лет под гарантии государства. В декабре 2017 года тогдашний генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин заявил, что киностудия и банк достигли соглашения о досрочном погашении кредита. Для этого «Ленфильм» должен был продать непрофильный актив в Петербурге. Под ним имеется в виду земельный участок на улице Тамбасова площадью 97,7 тыс. кв. м, а также семь нежилых помещений общей площадью 17 тыс. кв. м. В сентября 2019-го глава совета директоров студии Федор Бондарчук обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь «Ленфильму» с погашением кредита перед банком. Помимо обязательства перед ВТБ, у студии есть ряд других долгов, в том числе по налогам и сборам, а также за коммунальные и аудиторские услуги (всего около 80 исков). Среди истцов есть и Минкульт РФ. Президент в октябре 2019-го одобрил выделение киностудии субсидии от государства в размере курсовой разницы, возникшей при приобретении оборудования (500 млн рублей), и дал рекомендацию ВТБ предоставить «Ленфильму» рассрочку по кредиту. Также он посоветовал администрации Петербурга рассмотреть возможность внесения изменений в правила землепользования, которые могли бы позволить перевести в коммерческое использование непрофильного участка на улице Тамбасова. 24 апреля 2020 года Минкульт РФ включил «Ленфильм» в перечень системообразующих предприятий. Это означает по общему правилу предоставление льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Ставка по ним будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ — 6%. Одновременно половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина РФ.
Текст: Леонтий Касаткин, Елена Анисимова
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