Фильмы о «поколении Греты Тунберг» и мегапожарах. Что смотреть на онлайн-фестивале «зеленого» документального кино ECOCUP Green Talks?

В основную программу фестиваля вошли четыре документальных фильма из Франции, Германии и Испании. Даст старт событию лента о молодых «зеленых» активистках «Поколение "Грета"», где главные героини — это девушки от 12 до 24 лет, которые живут в разных странах от США до Филиппин, от Эквадора до Кении, и организуют успешные «зеленые» кампании.

Также в программу войдет фильм «Ревайлдинг: Новая парадигма сохранения природы», чьей основной темой стала идея возрождения экосистем, которые исчезли под дорогами и городами, и лента о том, как пожары меняют облик планеты и жизнь людей под названием «Мегапожары». В то время, когда эксперты в один голос прогнозируют аномальную жару и учащение катаклизмов — тема может оказаться актуальна как никогда.