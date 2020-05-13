С 21 по 24 мая в России пройдет первый онлайн-фестиваль «зеленого» документального кино ECOCUP Green Talks. В программе — фильмы о возрождении мировых экосистем, пожарах, экологичных продуктах и молодых активистах, вдохновившихся Гретой Тунберг.
Фильмы о «поколении Греты Тунберг» и мегапожарах. Что смотреть на онлайн-фестивале «зеленого» документального кино ECOCUP Green Talks?
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«Поколение "Грета"»
Кроме прочего, организаторы фестиваля проведут дискуссии, беседы и встречи с экспертами и активистами из России и ЕС. Центральной темой фестиваля станет новая «зеленая» политика. Участники обсудят климатический активизм, шеринг-экономику, способы спасения еды и избавления от мусоросжигательных заводов. Сейчас к ECOCUP Green Talks уже присоединились команды из Петербурга, Москвы, Барнаула, и Калининграда.
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«Ревайлдинг: Новая парадигма сохранения природы»
В основную программу фестиваля вошли четыре документальных фильма из Франции, Германии и Испании. Даст старт событию лента о молодых «зеленых» активистках «Поколение "Грета"», где главные героини — это девушки от 12 до 24 лет, которые живут в разных странах от США до Филиппин, от Эквадора до Кении, и организуют успешные «зеленые» кампании.
Также в программу войдет фильм «Ревайлдинг: Новая парадигма сохранения природы», чьей основной темой стала идея возрождения экосистем, которые исчезли под дорогами и городами, и лента о том, как пожары меняют облик планеты и жизнь людей под названием «Мегапожары». В то время, когда эксперты в один голос прогнозируют аномальную жару и учащение катаклизмов — тема может оказаться актуальна как никогда.
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«Пища для перемен»
И последнее кино, которое примет участие в фестивале — это французская картина «Пища для перемен», которая расскажет о еде на нашей тарелке. Малые фермерские хозяйства и экономика местных сообществ не только актуальнейший тренд в гастрономии, но и самый «зеленый».
Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Трансляции будут идти дважды в день, чтобы посмотреть ленты фестиваля ECOCUP Green Talks могли люди из разных часовых поясов.
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«Мегапожары»
Партнерами ECOCUP Green Talks выступили Представительство ЕС в России, Фонд им. Генриха Белля в России, ассоциация «Цель номер семь», SDSN Russia и РАНХиГС.
Узнать подробности и ознакомиться с расписанием можно на сайте фестиваля, а также в его официальной группе в Facebook и на главной площадке — Сolta.ru. Зарегистрироваться и получить ссылку на показ или дискуссию можно по ссылке.
Источник фото: архивы пресс-служб
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