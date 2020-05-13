От «Голливуда» до «Великой»: 22 лучших сериала мая (на любой вкус!)

«Сквозь снег» / Snowpiercer (TNT)

Многострадальная сериальная адаптация фильма недавнего «оскаровского» триумфатора Пака Чжун-Хо, снятого им в 2013 году. За время производства она успела дважды сменить канал и команду. В основе истории – французский комикс-антиутопия об остатках человечества, запертых в движущемся сквозь снег поезде из 1001 вагона. В его конце едут низшие классы, а у паровоза – сливки общества. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли, а в уже заказанном втором сезоне появится Шон Бин.

С 17 мая