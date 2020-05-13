Головокружительная музыкальная драма «Бар "Эдди"» от режиссера «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости», комедия о Екатерине II «Великая» с Эль Фаннинг в роли императрицы и детектив про убийства в викторианской Ирландии «Все еще мертвы» – «Собака.ru» выбрала лучшие сериалы мая, которые уже вышли или их вот-вот можно будет посмотреть.
От «Голливуда» до «Великой»: 22 лучших сериала мая (на любой вкус!)
Новые сериалы
«Голливуд» / Hollywood (Netflix)
Второй (первый – «Политик») сериал шоураннера Райана Мерфи для Netflix, подписавшего с ним долгосрочное соглашение. Действие происходит в конце 1940-х в Голливуде, где к успеху пытаются прийти неконвенциональные для того времени герои (то есть любые люди, не являющиеся белыми мужчинами).
C 1 мая (вышли все серии)
«Не с первой попытки» / Trying (Apple TV+)
Обаятельная комедия про родительство с не самой смешной завязкой: бездетная пара не может завести ребенка и решает его усыновить. Но это не так быстро и просто, как им казалось. Супругов играют Рейф Сполл («Ритуал») и Эстер Смит («Молокососы»).
С 1 мая (вышли все серии)
«Загрузка» / Upload (Amazon Prime)
Автор американской версии «Офиса» Грег Дэниелс создал сериал о дивном новом мире, в котором ты не умираешь, так как все твои данные перекачивают в цифровую реальность. В ней погибший в ДТП программист Нэйтан влюбляется в живую девушку Нору.
С 1 мая (вышли все серии)
«Бетти», Betty (HBO)
Сериальный сиквел фильма «Скейт-кухня», в котором девочки-подростки радуются молодости и жизни, влюбляются, расстаются и доказывают, что могут много чего добиться в (казалось бы) мужском мире скейтбординга.
Со 2 мая
«Бар "Эдди"» («Водоворот») / The Eddy (Netflix)
Снятая командой режиссеров во главе с автором «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости» Дэмиеном Шазеллом детективная драма о джазовом клубе в современном Париже. Каждая из пяти серий – отдельный инди-фильм о разных героях, от которого не оторваться: темп то ускоряется, то замедляется, документальная камера пляшет, поразительная Ионна Кулиг из «Холодной войны» поет, магия рождается!
С 8 мая (вышли все серии)
«Валерия» / Valeria (Netflix)
Испанский сериал с Дианой Гомес из «Бумажного дома» о творческом и личном кризисе писательницы Валерии и трех ее подругах. Если на ум пришли аналогии с «Сексом в большом городе», не гоните их – они тут совсем не лишние.
С 8 мая (вышли все серии)
«Солнечные противоположности» / Solar Opposites (Hulu)
Анимационный проект от одного из создателей «Рика и Морти» Джастина Ройланда – парадоксальный юмор и разноцветные пришельцы, мимикрирующие под обычных американцев, прилагаются.
С 8 мая (вышли все серии)
«Нормальные люди» / Normal People (Hulu)
Нежная мелодрама взросления и воспитания чувств двух старшеклассников – футболиста Коннела (Пол Мескал) и тихой Марианны (Дэйзи Эдгар-Джонс). Сериал основан на романе-бестселлере Салли Руни. Сейчас она пишет его продолжение.
С 9 мая (в России)
«Я знаю, что это правда» / I Know This Much Is True (HBO)
Написанный и снятый режиссером «Места под соснами» Дереком Сиэнфрэнсом мини-сериал о жизни близнецов. Обоих сыграл Марк Руффало (как недавно и Джеймс Франко в «Двойке»). Ради роли одного из братьев ему пришлось набрать 15 килограммов. Литературная основа – бестселлер, а в касте также замечены Роузи О’Доннелл, Имоджен Путс и Мелисса Лео. Подробнее о сериале здесь.
С 11 мая
«Великая» / The Great (Hulu)
Эль Фаннинг играет молодую Екатерину Великую, которая проходит путь от принцессы до российской императрицы, свергнув мужа Петра III (Николас Холт). Режиссером стала снявшая несколько серий «Ведьмака» Гита Патель, сценарий написал номинированный на «Оскар» за «Фаворитку» Тони МакНамара.
С 15 мая
«Сквозь снег» / Snowpiercer (TNT)
Многострадальная сериальная адаптация фильма недавнего «оскаровского» триумфатора Пака Чжун-Хо, снятого им в 2013 году. За время производства она успела дважды сменить канал и команду. В основе истории – французский комикс-антиутопия об остатках человечества, запертых в движущемся сквозь снег поезде из 1001 вагона. В его конце едут низшие классы, а у паровоза – сливки общества. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли, а в уже заказанном втором сезоне появится Шон Бин.
С 17 мая
«Светила» / The Luminaries ( BBC Two)
В драме, основанной на одноименной книге обладательницы Букеровской премии Элеанор Катто, Ева Грин играет хозяйку борделя. Остальной каст не менее блестящий — Ив Хьюсон («Больница Никербокер»), Химеш Патель («Yesterday») и Мартон Чокаш («Царство небесное»).
С 17 мая
«Кайфтаун» / Hightown (Starz)
Мрачный детектив о небольшом курортном городе, скрывающем мрачные тайны. Офицер местного Рыбнадзора Джеки Куинонс (Моника Реймунд из «Обмани меня») находит на берегу полуразложившийся труп неизвестной девушки.
С 18 мая
«Все еще мертвы» / Dead Still (Acorn TV)
Тоже детектив, но комедийный – история о таинственных убийствах в Ирландии конца XIX века. Фотограф Брок Бленнерхассет специализируется на посмертных снимках. Он вынужден сам расследовать, кто убил его моделей, поскольку полиция подозревает, что тот якобы сам совершал эти преступления.
С 18 мая
«Личная жизнь» / Love Life (HBO Max)
Стриминговый сервис HBO Max (как не сложно догадаться от HBO) стартует ромкомом с Анной Кендрик. Уже известно, что проект будет антологией: в сиквеле о любви и ее отсутствии будут рассказывать уже другие герои.
С 28 мая
«Центральный парк» / Central Park (Apple TV+)
Анимационный мультсериал-мюзикл от создателей «Закусочной Боба». Место действия на этот раз ограничено нью-йоркским Центральным парком. Здесь живет семья, которая пытается предотвратить его застройку.
С 29 мая
«Космические войска» / Space Force (Netflix)
Комедийный сериал со Стивом Каррелом в роли придурковатого генерала, которому поручили отправить отряд американских астронавтов на Луну. В касте – Джон Малкович, Лиза Кудроу и Алексей Воробьев (да-да).
С 29 мая (выйдут все серии)
Возвращения
«Миллиарды» / Billions (Showtime), 5 сезон
Пятый сезон сериала о борьбе финансового консультанта в исполнении Дэмиена Льюиса и пытающегося (иногда успешно) посадить его в тюрьму прокурора, которого играет Пол Джаматти. Недавно объединявшиеся для достижения общих целей главные герои в новом сезоне, кажется, снова по разную сторону баррикад, а значит психологические игры и использование запрещенных приемов продолжатся.
С 3 мая
«Рик и Морти» / Rick and Morty (Adult Swim), вторая половина 4 сезона
Первая часть четвертого сезона культового мультсериала вышла в конце прошлого года. Во второй части дедушке и внуку предстоит наряжаться в роботов-убийц и общаться с псом Снафлсом.
С 4 мая
«Несгибаемая Кимми Шмидт» / Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix), спецэпизод
У пережившего уже четыре сезона ситкома о сбежавшей от культа сектантки выйдет интерактивный эпизод. Зрители, как и в проекте «Черное зеркало: Брандашмыг», сами выберут, что ждет персонажей.
12 мая
«Возвращение домой», Homecoming (Amazon Prime), 2 сезон
У триллера про центр реабилитации для военных, в котором стирают память, сменился каст. В продолжении не будет Джулии Робертс, а акцент сделан на героине Жанель Моне.
С 22 мая (выйдут все серии)
«Рами» / Ramy (HBO), 2 сезон
Во втором сезоне автобиографического шоу про жизнь комика-мусульманина Рами Юссефа появится звезда «Зеленой книги» Махершала Али.
С 30 мая
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