Райан Мерфи начал работу над спин-оффом «Американской истории ужасов»



Новое шоу получит название «Американские истории ужасов». Каждая его серия будет длится примерно час и расскажет историю одного из героев оригинальной истории.

Среди актеров, которые первыми услышали о запуске спин-оффа были Джессика Лэнг, Кэти Бейтс, Эмма Робертс, Эван Питерс, Дилан МакДермотт, Таисса Фарминга и другие. Мерфи также рассказал, что не может дождаться начала съемок и признался, что скучает за коллегами по шоу.

Ранее стало известно, что телеканал FX продлил «Американскую историю ужасов» до 13 сезона, поэтому над новыми сериями для основного проекта Мерфи продолжит работать до 2023 года. Тем временем, другой его проект «Королевы крика» был закрыт, а на стриминговом сервисе Netflix наоборот запустился сериал «Голливуд» о «золотой эре» американской киноиндустрии, над которым тоже трудился Райан Мерфи. Посмотреть его описание и трейлер можно тут.

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