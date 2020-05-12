11 безумно красивых сериалов о королевах, которые основаны на реальных событиях

«Великая» (2015)

А теперь о сериале «Великая», который путать с австралийско-британской версией не стоит. Это российский тезка с Юлией Снигирь в роли императрицы. Речь примерно о том же периоде – от прибытия юной Софии Августы Фредерики в Российскую империю до дворцовых интриг и ее воцарения на престол. Тут с исторической канвой обходятся более бережно и не избегают пафосных речей о судьбах страны. Драматический проект делался для Первого канала и стал одним из самых дорогих в его практике. Возможно, поэтому второй его сезон, несмотря на достоверные костюмы и консультантов из Эрмитажа, так и не случился.