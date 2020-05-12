На стриминге Hulu 15 мая стартует сатирическая комедия про Екатерину II с Эль Фанниг в роли российской императрицы. «Собака.ru» вспомнила еще 10 визуально безупречных сериалов о правительницах, которые основаны на исторических фактах (три из них – тоже про Екатерину!).
11 безумно красивых сериалов о королевах, которые основаны на реальных событиях
«Великая» / The Great (2020)
Один из авторов сценария сатирической комедии о пути юной Екатерины II к российскому престолу – Тони МакНамара, ответственный за забавнейшие словесные пикировки и сюжетные кульбиты в «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса. Искать историческую (да и художественную) правду в развлекательных сериалах глупо и скучно. А вот наблюдать как герои Эль Фаннинг (собственно, Екатерина) и Николаса Холта (Петр III) разочаровываются друг в друге и эффектно сражаются за власть – интересно, а местами даже захватывающе.
С 15 мая
«Великая» (2015)
А теперь о сериале «Великая», который путать с австралийско-британской версией не стоит. Это российский тезка с Юлией Снигирь в роли императрицы. Речь примерно о том же периоде – от прибытия юной Софии Августы Фредерики в Российскую империю до дворцовых интриг и ее воцарения на престол. Тут с исторической канвой обходятся более бережно и не избегают пафосных речей о судьбах страны. Драматический проект делался для Первого канала и стал одним из самых дорогих в его практике. Возможно, поэтому второй его сезон, несмотря на достоверные костюмы и консультантов из Эрмитажа, так и не случился.
«Екатерина» / «Екатерина. Взлет» / «Екатерина. Самозванцы» (2014, 2016, 2019)
Более успешный конкурент первоканальной «Великой» – сериал «Екатерина» для «России-1», у которого вышло три сезона и даже планируется четвертый. Императрицу тут играет Марина Александрова, но не меньшие звезды – Александр Яценко в роли безвольного Петра III и Юлия Ауг – деспотичная Елизавета Петровна.
«Екатерина Великая» / Catherine the Great (2019)
И снова Екатерина и сразу Великая – проект HBO и Sky с Хелен Миррен в заглавной роли. Актриса – профессионал в изображении монарших особ. На ее счету «Золотой глобус» за Елизавету I в одноименном мини-сериале и «Оскар» за Елизавету II в фильме «Королева». Но проект «Екатерина Великая» ее статус, увы, не спас. Впрочем, тяжеловесный и не слишком остроумный сценарий немного компенсирует картинка.
«Корона» / The Crown (2016 – …)
Переживший уже пять сезонов драматический сериал о действующей британской королеве Елизавете II с момента ее свадьбы в 1947 году и по наши дни. Юную правительницу играла Клер Фой, повзрослевшей – стала обладательница «Оскара» за «Фаворитку» Оливия Колман. Шоураннер этого выходящего на Netflix сериала – Питер Морган, написавший сценарий фильма «Королева» с Хелен Миррен. Вы уже поняли, что в проектах о монарших династиях все связано?
«Виктория» / Victoria (2016 – …)
Существующая здесь и сейчас королевская династия – слишком большой соблазн, чтобы не снимать о ней сериалы, миксуя актуальность с историчностью. Поэтому «Виктория» – снова о британских монархах. К тому же странно было бы не посвятить проект той, кто дала имя целой эпохе – викторианской. Играет королеву во всех трех сезонах Дженна Коулман – Клара Освальд из «Доктора Кто» – которой съемки принесли не только гонорары и мирскую славу, но и встречу со своим возлюбленным: актером Томом Хьюзом (в сериале он принц Альберт).
«Белая королева» / The White Queen (2013)
Красивый мини-сериал о войне Алой и Белой Розы, не слишком следящий за точностью фактов. Смотреть его вместо чтения учебника по истории не рекомендуется, а вот для наслаждения гипертрофированной реальностью из интриг, красочных костюмов и сюжетных твистов – да. У проекта есть сиквел «Белая принцесса», где заглавную роль играет Джоди Комер (Вилланель из «Убивая Еву»)
«Изабелла» / Isabel (2011 – 2014)
Испанский сериал, напоминающий, что королевская семья была не только в Великобритании и России. Драма рассказывает о королеве Изабелле Кастильской. Это ее брак способствовал объединению Испании, а еще именно она покровительствовала Колумбу и его поискам новых земель. Изабеллу играет Мишель Хеннер (возможно, вы ее помните как подругу главной героини в фильме «Джульетта» Педро Альмодовара).
«Императрица Китая» / Wu Mei Niang chuan qi (2014 – 2015)
Не самый захватывающий, но визуально безупречный сериал рассказывает об У Цзэтянь – первой и единственной женщине в истории Китая, получившей императорский титул. Проект стал одним из самых дорогих в истории телевидения Поднебесной.
«Елизавета I» / Elizabeth I (2005)
Мини-сериал Тома Хупера («Король говорит!»), в котором (сюрприз-сюрприз) Хелен Миррен играет Елизавету I. Он выиграл три «Золотых глобуса» как лучший проект на ТВ и два актерских: для Миррен и Джереми Айронса (его роль –друг и доверенное лицо королевы Роберт Дадли).
«Императрица Сисси» / Sisi (2009)
Проект об австрийской императрице Елизавете Баварской, которую родные звали нежным домашним именем Сисси. Если мини-сериал с балами, дворцовыми страданиями и мятущейся тревожной юностью – это слишком, есть одноименный фильм 1955 года. Там Сисси играет невероятная Роми Шнайдер.
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