Основатель и генеральный продюсер группы компаний «Рики» – системообразующего предприятия и всероссийского феномена анимации из Петербурга – захватывает китайский кинорынок и выпускает новые сезоны культовых «Смешариков» и «Фиксиков». Мы выяснили у Ильи Попова, выйдет ли эпизод «Смешариков» о пандемии, какие полнометражные премьеры ждать в 2020-м и почему лицензии на показ российских мультфильмов трудно продавать зарубеж.
Создатель «Смешариков» Илья Попов — о выходе нового сезона мультсериала спустя 10 лет и работе в карантин
Какое положение дел у мультипликационного гиганта «Рики» в кризисные времена?
Мы видим, что спрос на контент вырос, но активность зрительской аудитории не равна активности рекламодателей. Телеканалы и YouTube сильно пострадали из-за экономической обстановки и сокращения рекламных бюджетов. Этим воспользовались онлайн-кинотеатры и стали показывать фильмы бесплатно, тем самым увеличив свою клиентскую базу. Но монетизации пока и от них ждать не приходится.
Думаю, что больше всего кризис затронет ту часть нашего бизнеса, которая связана продажей прав на использование образов мультгероев. Ведь сначала пострадали розничные магазины, затем производители — падение оборотов уменьшает лицензионные отчисления. Конечно, активно выходят на рынок онлайн-продавцы, но пока рано говорить, компенсируют ли они прежний уровень дохода.
У нас в данный момент падения не произошло. В апреле-мае получим отчисления за первый квартал года, когда экономическая ситуация была стабильнее. Оценивать потери можно будет в июне-июле. Очень надеюсь, что их не будет, учитывая, что зрительская активность с каждым днём растет: первая серия четвертого сезона о фиксиках, которая была опубликована в конце февраля, набрала 16 миллионов просмотров, вторая — 10, третья — 8,5.
Над чем работаете сейчас?
В мае проведем онлайн-конференцию, где будем рассказывать партнерам о наших планах и презентовать проекты. В 2020 году мы запускаем новые сезоны сразу трех флагманских проектов. С февраля уже идут серии «Фиксики.Новенькие», а с конца апреля показывают четвертый сезон проекта «Малышарики».
Главная премьера этого года назначена на 18-е мая: на КиноПоиске HD мы запускаем новый долгожданный сезон классических «Смешариков» — зрители их еще называют «настоящими». Получилось даже практически полностью собрать творческую команду, которая участвовала в создании первого сезона почти 17 лет назад.
Решение делать премьеру «Смешариков» в интернете связано с коронакризисом?
Это было запланировано до пандемии. Стоит пояснить, что наша аудитория отчетливо мигрирует в интернет. Основной драйвер показов был и остается YouTube — там у наших проектов совокупно около 14 миллиардов просмотров.
Радует, что просмотр на КиноПоиск HD доступен по платной подписке, за счет чего нет рекламы. А это важно: появление любой рекламы в детском контенте имеет отчетливые минусы.
Происходит миграция и аудитории, и рекламодателей в интернет, поэтому телевидению становится все сложнее. Медиахолдинги пытаются обзавестись собственными онлайн-кинотеатрами. В течение нескольких лет поймем, кто выиграет войну за молодое поколение.
Правда ли, что один из новых эпизодов «Смешариков» будет посвящен пандемии коронавируса?
В интернете вы могли видеть персонажей, гуляющих в масках. Хочу сохранить интригу, о чем будет эта серия. Скажу, что актуальные темы точно появятся в сериале.
Планируете ли продать лицензию на показ «Смешариков» зарубежом?
Классические «Смешарики» создаются прежде всего для российского рынка. Их сложно адаптировать, слишком много отсылок к культурному коду. Но русская диаспора довольно большая по всему миру, поэтому сериал на русском языке будет доступен на Кинопоиск HD на территории всех стран.
Ваша компания тесно сотрудничает с китайскими продюсерскими центрами. Сохраняются ли контракты на это направлении?
Когда компания Youku — третья крупнейшая в Китае видео-платформа и часть холдинга Alibaba — купила права на наши проекты, успех был колоссальный: около 4 миллиардов просмотров. А на Tencent только по одним фиксикам 6 миллиардов.Онлайн-площадки при должном внимании могут обеспечить результаты, превосходящие результаты YouTube и телепрограмм.
В Китае не теряется темп развития, но при этом все больше закручиваются гайки для иностранных производителей: например, их контент на телевидении не может занимать больше 30% эфирного времени.
Нам повезло, что в КНР у нас есть своя команда, которая привлекает местных партнеров на ранних этапах. Продукт выходит в форме ко-продакшена, что помогает показывать продукт в прайм-тайм. Так, например, у нас появились серии с Крошем и Пандой совместно с CCTV. Недавно завершили работу с этим материалом и уже обсуждаем следующий. Для китайцев важно договариваться о сотрудничестве на самых ранних стадиях — если проект готов, они вряд ли захотят в него вступать.
Будет в ближайшее время премьера абсолютно нового продукта?
Будет и не одна! В этом году на экраны выйдет «ДиноСити» — история о семье динозавров, которые живут в своем городе. События, происходящие с ними, случаются в каждой доме.
Также готовим «Бодо Бородо» — интерактивный образовательный проект, где главный бородатый герой пытается всех научить, не зная свой предмет, а дети исправляют его. Это своеобразный образовательный ход, который вовлекает зрителя в процесс познания. В первом сезоне будем изучать азбуку русского языка.
Продолжаем работу над проектом, который не связан ни со «Смешариками», ни с «Фиксиками». Это полнометражный фильм «Финник», рассказывающий историю жизни домовых.
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