Создатель «Смешариков» Илья Попов — о выходе нового сезона мультсериала спустя 10 лет и работе в карантин

Какое положение дел у мультипликационного гиганта «Рики» в кризисные времена?

Мы видим, что спрос на контент вырос, но активность зрительской аудитории не равна активности рекламодателей. Телеканалы и YouTube сильно пострадали из-за экономической обстановки и сокращения рекламных бюджетов. Этим воспользовались онлайн-кинотеатры и стали показывать фильмы бесплатно, тем самым увеличив свою клиентскую базу. Но монетизации пока и от них ждать не приходится.

Думаю, что больше всего кризис затронет ту часть нашего бизнеса, которая связана продажей прав на использование образов мультгероев. Ведь сначала пострадали розничные магазины, затем производители — падение оборотов уменьшает лицензионные отчисления. Конечно, активно выходят на рынок онлайн-продавцы, но пока рано говорить, компенсируют ли они прежний уровень дохода.