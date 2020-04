Фильмы из программ Берлинале, «Сандэнса», Каннского и еще 17 кинофестивалей покажут онлайн бесплатно

На площадке YouTube пройдет фестиваль We Are One: A Global Film Festival. Среди участников ведущие события в мире киноиндустрии от фестивалей в Каннах, Венеции и Торонто до Белинале, «Сандэнс» и «Трибеки». Последний, Tribeca Film Festival, выступил соорганизатором масштабного онлайн-события.