На площадке YouTube пройдет фестиваль We Are One: A Global Film Festival. Среди участников ведущие события в мире киноиндустрии от фестивалей в Каннах, Венеции и Торонто до Белинале, «Сандэнс» и «Трибеки». Последний, Tribeca Film Festival, выступил соорганизатором масштабного онлайн-события.
Фильмы из программ Берлинале, «Сандэнса», Каннского и еще 17 кинофестивалей покажут онлайн бесплатно
Показы пройдут с 29 мая по 7 июня. Всего заявлено 20 фестивалей-участников, которые покажут как игровое и документальное кино, так и короткометражные ленты.
«We Are One: A Global Film Festival объединит кураторов, артистов и рассказчиков, которые не только развлекут, но и поддержат свою мировую аудиторию. Работая в команде с другими участниками и YouTube, мы надеемся, что каждый зритель сможет почувствовать особенную атмосферу, которая делает каждый отдельный фестиваль по-своему уникальным, а также проникнется искусством и силой кино», — отметила Джейн Розенталь, глава Tribeca Film Festival.
YouTube покажет все киноленты бесплатно на официальном канале события и не станет вставлять рекламу. Однако стриминговый сервис предложит зрителям возможность сделать добровольные пожертвования для помощи в борьбе с COVID-19.
Отмечается, что организаторы We Are One: A Global Film Festival не ставят целью заменить реальные фестивали. Последние возобновятся после окончания пандемии коронавируса.
Напомним, недавно благотворительный концерт в поддержку медработников провели движение Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения. Там выступили Леди Гага, Билли Айлиш, Элтон Джон, Стиви Уандер, Пол Маккартни, The Rolling Stones и другие артисты. В рамках события удалось собрать почти 128 млн долларов. Подробнее о том, как прошло восьмичасовое (!) шоу и его запись мы оставили здесь. Также глобальный онлайн-фестиваль анонсировали Warner Media — в нем примут участие Coldplay, Эд Ширан, Карди Би и еще 62 музыканта.
Если вы, как и мы скучаете по вечеринкам, включайте документальный фильм о фестивале Coachella или же берите пример с Мэрил Стрип и устраивайте Zoom-вечеринку с друзьями. А еще обязательно изучите подробную программу всех главных онлайн-событий на неделю вперед: премьеры, курсы, встречи и рецепты — все, чтобы провести самоизоляцию с пользой.
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