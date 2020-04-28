Фильмы из программ Берлинале, «Сандэнса», Каннского и еще 17 кинофестивалей покажут онлайн бесплатно



Показы пройдут с 29 мая по 7 июня. Всего заявлено 20 фестивалей-участников, которые покажут как игровое и документальное кино, так и короткометражные ленты.

«We Are One: A Global Film Festival объединит кураторов, артистов и рассказчиков, которые не только развлекут, но и поддержат свою мировую аудиторию. Работая в команде с другими участниками и YouTube, мы надеемся, что каждый зритель сможет почувствовать особенную атмосферу, которая делает каждый отдельный фестиваль по-своему уникальным, а также проникнется искусством и силой кино», — отметила Джейн Розенталь, глава Tribeca Film Festival.

YouTube покажет все киноленты бесплатно на официальном канале события и не станет вставлять рекламу. Однако стриминговый сервис предложит зрителям возможность сделать добровольные пожертвования для помощи в борьбе с COVID-19.

Отмечается, что организаторы We Are One: A Global Film Festival не ставят целью заменить реальные фестивали. Последние возобновятся после окончания пандемии коронавируса.