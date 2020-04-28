Планы на вечер: посмотрите спектакль МДТ «Король Лир» с Данилой Козловским и Елизаветой Боярской



Ранее серию онлайн-событий запустили артисты Александринского театра, а БДТ провел первое в своей истории собрание в режиме конференс-колла. Платформа для концертов интернете Stay анонсировала театральный марафон, в котором примут участие актеры «Такого театра». В числе последних онлайн-событий — онлайн-релиз фильмов «Студия 54», «Рейв в Иране», «Дух Баухауса» , «Берлинский фейсконтрольщик» и других лент Beat Film Festival о музыке, стрит-арте, спорте и урбанистике. Все подробности — по ссылке.

Если не знаете, как развлечь себя на самоизоляции, берите пример с Мэрил Стрип и устраивайте Zoom-вечеринку с друзьями. Или же изучите подробную программу всех главных онлайн-событий на неделю вперед: премьеры, курсы, встречи и рецепты.

Напомним, «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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