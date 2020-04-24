От «Эммы» до «Феи»: 14 отличных фильмов-новинок, которые прокатывают онлайн

«Дядя Саша»

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Телеведущий Александр Гордон в свойственной ему рациональной манере препарирует себя, снимая собственную версию «8 1/2» с собой же в главной роли (он тут режиссер Авербах). Пожалуй, самый забавный эпизод фильма — защита на питчинге в Минкульте проекта ленты, якобы основанной на идее депутата Госдумы. Получился он так – Гордон пришел на презентацию в министерство, где с серьезным видом рассказал про новый фильм о духовных скрепах, — и так почти бесплатно снял эпизод для своей малобюджетной картины.

Где посмотреть: «КиноПоиск HD» (уже вышел)