Карантин и закрытые из-за него кинотеатры ломают и без того сильно расшатанные стриминг-сервисами правила проката. Окно между цифровым и кинотеатральным релизом окончательно схлопнулось. Все потенциальные кассовые хиты на всякий случай переехали на вторую половину года. Но хорошие фильмы продолжают выходить – и сразу онлайн! «Собака.ru» рекомендует новинки, которые действительно стоит посмотреть.
От «Эммы» до «Феи»: 14 отличных фильмов-новинок, которые прокатывают онлайн
«Эмма» / Emma
Невероятно красивая и выхолощенная до ирреальности происходящего экранизация не самого популярного комедийного романа Джейн Остин. Юная красавица Эмма Вудхаус (большеглазая Аня Тейлор-Джой) играет в Ларису Гузееву начала 19 века – устраивает чужую личную жизнь, сватая своих знакомых. В некоторых странах фильм успел выйти в прокат к 14 февраля, но в России его релиз был 16 апреля – и сразу онлайн.
Где посмотреть: IVI, «КиноПоиск HD», Окко, Wink, YouTube, Google play (уже вышел)
«Платформа» / El hoyo
Нашумевший испанский триллер с простенькой социальной метафорой в основе. В центре многоэтажной тюрьмы под названием Дыра находится движущаяся платформа с едой. Первые ярусы получают все, последние – ничего. Одни эгоистично набивают желудки, вторые – готовы убить за пищу.
Где посмотреть: Netflix (уже вышел)
«Безупречный» / Bad Education
Черная драмеди с Хью Джекманом основана на реальных событиях. Обаятельный директор престижной и образцово-показательной школы на Лонг-Айленде пытается скрыть от общественности хитрую коррупционную схему. Фильм показывали на кинофестивалях в Торонто и Лондоне, а в конце апреля он, минуя прокат, сразу оказался на американском ТВ.
Где посмотреть: «Амедиатека» (с 26 апреля)
«Фея»
Долгострой Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой («Ольга») выйдет эксклюзивно онлайн. Хотя пока его создатели рассчитывают и на последующий кинотеатральный прокат этим летом. Фильм завершает авторскую трилогию Анны Меликян «Русалка» (2007) и «Звезда» (2014). Возможно, поэтому в картине про отношения владельца крупной империи игр и девушки-активистки появятся сыгравшие в этих работах Тинатин Далакишвили и Мария Шалаева.
Где посмотреть: «КиноПоиск HD» (с 30 апреля)
«Спутник»
Первый российский фильм с неплохим кассовым потенциалом, который решили выпустить только онлайн (без последующего релиза в кино, как, например, у «Феи»). Ретро-космический триллер с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым про прилетевшего на Землю вместе с советским астронавтом пришельца-монстра, от которого пытаются избавиться спецслужбы и красавица-нейрофизиолог.
Где посмотреть: IVI, more.tv, Wink (уже вышел)
«Хвост тигра» / Tigertail
Режиссер Алан Янг снял камерную притчу про мытарства тайваньского иммигранта на пути к американской мечте – как терпение и труд помогают преодолеть бытовые невзгоды, но не избавить от тоски по тем, кто остался на родине.
Где посмотреть: Netflix (уже вышел)
«Отвязная юность» / Big Time Adolescence
Обаятельная комедия взросления и воспитания чувств. 16-летний изгой-неудачник Мо начинает тусоваться с экс-бойфрендом сестры и типичным плохим парнем Зиком. И это, конечно, начало большой дружбы и множества сцен-гэгов.
Где посмотреть: Hulu (уже вышел)
«Охота» / The Hunt
Сатирический триллер Крэйга Зобела осудил президент Трамп – чем не повод его увидеть? Сюжет достаточно провокационный: богатые представители элиты для развлечения устраивают охоту в лесу на людей, а не животных. Релиз картины должен был быть осенью, но после серии инцидентов масс-шутинга студия Universal его перенесла на весну. В России фильм сразу выйдет онлайн.
Где посмотреть: Окко (скоро выйдет)
«Лагерь калек» / Crip Camp
Спродюсированный Мишель Обамой и Бараком Обамой невероятно духоподъемный фильм о лагере «Дженед» для людей с инвалидностью, в котором все равны и свободны.
Где посмотреть: Netflix (уже вышел)
«Поднять паруса» / Blow the Man Down
Триллер дебютанток Бриджет Паларди и Даниель Кради должен был выйти в прокат в конце марта, но сразу отправился в онлайн. Одна из сестер непредумышленно убивает случайного парня из бара, вторая – помогает ей избавиться от тела, запуская тем самым череду невероятных событий в маленьком американском городке в штате Мэн.
Где посмотреть: Amazon prime video
«Схема» / The Scheme
Документальный фильм в жанре расследования о громком коррупционном скандале 2017 года. Тогда выяснилось, что баскетбольные программы в обычном американском колледже – на самом деле хитросплетение махинаций, в которых замешаны тренеры, подростки и даже крупные бренды спортивной одежды.
Где посмотреть: «Амедиатека» (уже вышел)
«Неизбранные дороги» / The Roads Not Taken
Новый фильм Салли Поттер («Вечеринка») прокатная компания Volga решила сразу выпустить онлайн. В нем Эль Фаннинг играет ребенка Хавьера Бардема и Лоры Линни. У отца психическое заболевание – он путает прошлое и настоящее – и дочь единственная, кто поддерживает его, несмотря ни на что.
Где посмотреть: на цифровых платформах с 28 апреля (прокатная компания пока не уточняет, каких именно)
«Дядя Саша»
Телеведущий Александр Гордон в свойственной ему рациональной манере препарирует себя, снимая собственную версию «8 1/2» с собой же в главной роли (он тут режиссер Авербах). Пожалуй, самый забавный эпизод фильма — защита на питчинге в Минкульте проекта ленты, якобы основанной на идее депутата Госдумы. Получился он так – Гордон пришел на презентацию в министерство, где с серьезным видом рассказал про новый фильм о духовных скрепах, — и так почти бесплатно снял эпизод для своей малобюджетной картины.
Где посмотреть: «КиноПоиск HD» (уже вышел)
«Натали Вуд: Что остается за кадром» / Natalie Wood: What Remains Behind
Документальный фильм о трагически погибшей голливудской актрисе с русскими корнями Натали Вуд, звезде «Бунтаря без причины» и «Вестсайдской истории». О ней рассказывают ее дочь и близкие друзья. Кстати, намек на слухи о том, как на самом деле могла умереть актриса есть в картине «Однажды…в Голливуде» Квентина Тарантино. Это тот самый эпизод, как утонула во время катания на яхте жена героя Брэда Питта.
Где посмотреть: «Амедиатека» (выйдет в мае)
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