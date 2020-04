От «Эммы» до «Феи»: 14 отличных фильмов-новинок, которые прокатывают онлайн

«Неизбранные дороги» / The Roads Not Taken

Новый фильм Салли Поттер («Вечеринка») прокатная компания Volga решила сразу выпустить онлайн. В нем Эль Фаннинг играет ребенка Хавьера Бардема и Лоры Линни. У отца психическое заболевание – он путает прошлое и настоящее – и дочь единственная, кто поддерживает его, несмотря ни на что.

Где посмотреть: на цифровых платформах с 28 апреля (прокатная компания пока не уточняет, каких именно)