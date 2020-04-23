«Порядок слов» на один день откроет онлайн-рюмочную с настойками и книгами на все случаи жизни

Онлайн-рюмочную «Стопка книг» откроют в Zoom 24 апреля в 22:30. Посетителям предложат «выпить по стопочке каждому на своей кухне перед общим светящимся экраном и обсудить все самое самое что не обсудить невозможно, а может быть и сплясать!»

Также гости события смогут порекомендовать свои любимые книги и прочитают лучшие историй из международного флешмоба #bookstorestories, в котором приняли участие букинистические магазины из Сингапура, Риги, Тель-Авива, Нью-Джерси, Таллина и Варшавы. «Порядок слов» тоже принял участие в онлайн-челлендже, подробности в Instagram-аккаунте магазина.

Регистрация на событие здесь. За час до запуска рюмочной команда «Порядка слов» отправит электронное письмо на почту всем гостям с указанием id и пароля для входа, а также экспресс-ссылку.

Напомним, ранее независимый книжный запустил онлайн-лекторий. Его спикерами стали Антон Долин, Михаил Ямпольский, Александр Эткинд и другие. Небольшое количество билетов проект отдает бесплатно, однако большую часть пропусков на свои события продает, чтобы поддержать собственную офлайн-площадку в период пандемии коронавируса.

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