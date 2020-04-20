Посмотрите трейлер нового сериала Райана Мерфи «Голливуд» с Дарреном Криссом, Джимом Парсонсом и Лорой Харриер

На главные роли Мерфи выводит артистов, которые пытаются добиться успеха в кино, несмотря на расовые, гендерные и другие предрассудки общества. Отмечается, что наравне с вымышленными героями, в «Голливуде» появятся и вполне реальные персонажи вроде Генри Уилсона (его сыграет Джим Парсонс — Шелдон Купер из «Теории Большого взрыва»), Вивьен Ли (Кэти МакГинесс) или Рока Хадсона (Джейк Пикинг).

Кроме того, в актерском составе отметились Даррен Крисс, Лора Харриер (Лиз из перезапущенного с Томом Холладом «Человека Паука»), а также Пэтти Люпон, Самара Уивинг, Дилан МакДермотт и Мод Апатоу.

В феврале Райан Мерфи показал тизер своего другого проекта — сериала «Холстон» об одном из главных американских дизайнеров конца XX века Рое Холстоне. Его роль досталась Юэну Макгрегору. А совсем недавно «Собака.ru» выбрала 22 лучших сериала весны 2020-го на любой вкус: от драмы с Риз Уизерспун до комедии с Мартином Фриманом.

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