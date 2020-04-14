22 лучших сериала весны 2020-го на любой вкус

«Жизнь после смерти» / After Life (Netflix), 2 сезон

Продолжение пронзительного шоу Рики Джервейса. В начале первого сезона его герой хотел покончить с собой после смерти жены, но остался в этом мире. В корне поменяв свое мировоззрение, он продолжает работать редактором провинциальной британской газеты, находить героев для статей и новых друзей. Как и «Метод Комински», «Жизнь после смерти» постоянно балансирует на грани смешного и грустного, а значит зрителям перед просмотром новых серий нужно знать, что плакать они в любом случае будут – вопрос в том, по какой причине.

С 24 апреля (выйдут все серии)