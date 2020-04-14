В самоизоляции у многих появилось больше времени на просмотр сериалов. «Собака.ru» выбрала проекты на любой вкус: от драмы с Риз Уизерспун до комедии с Мартином Фриманом.
22 лучших сериала весны 2020-го на любой вкус
Можно посмотреть целиком
«Удивительные истории» / Amazing Stories (Apple TV+)
Перезапуск фэнтези-хоррор антологии 1985 года, придуманной Стивеном Спилбергом. Здесь он выступил исполнительным продюсером. Изначально перезапуск заказали для NBC, но в итоге снимали для Apple TV+. Из-за этого вольные сцены, не подходящие под семейную концепцию стриминга, исключили. Зато смотреть можно вместе с детьми. В «Удивительных историях» сыграл последнюю роль в своей карьере Роберт Форстер, скончавшийся в прошлом октябре любимец Дэвида Линча.
Уже вышел
«НольНольНоль» / ZeroZeroZero (Amazon Prime)
Amazon отвечает главному конкуренту – Netflix – и его хитовому «Нарко» своим проектом про торговлю кокаином и связанные с этим приключения. В главных ролях – ирландец Гэбриел Бирн и британка Андреа Райзборо. Сделан он той же итальянской командой, что и сериал о неаполитанской мафии «Гоморра».
Уже вышел
«Мадам Си Джей Уокер» / Self-Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker (Netflix)
4-серийный проект Netflix – байопик первой миллионерши-афроамериканки. В главной роли – Октавия Спенсер. И кажется, обладательница «Оскара» за «Прислугу» – лучший выбор для этой вдохновляющей истории.
Уже вышел
«Озарк» / Ozark (Netfllix), 3 сезон
Продолжение драматичного триллера про бухгалтера наркокартеля Марти Берда, помогающего в отмывании денег в обмен на свою жизнь. И да – несмотря на самоповторы, это все еще лучшая роль в карьере Джейсона Бейтмана.
Уже вышел
«Колл-центр», ТНТ
Триллер от Алексея Чупова и Натальи Меркуловой, сценаристов «Гоголя» и режиссеров драмы «Человек, который удивил всех». Сериал сделан по канонам единства места действия и времени: 12 сотрудников колл-центра «Интернет-магазин для взрослых» оказываются заперты в заминированном офисе на 25-м этаже. Неизвестные террористы заставляют заложников выполнять их приказы. В касте – Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова, Павел Табаков, Владимир Яглыч, Стася Милославская. Подробнее о нем здесь.
Уже вышел
Сериал еще идет, но уже стартовал
«Разрабы» / Devs (FX / Hulu)
Полностью написанный и снятый Алексом Гарлендом сериал о загадочной компьютерной компании, по вине которой умирают и пропадают люди. Соноя Мидзуно из «Маньяка» Кэри Фукунаги (и «Безумно богатых азиатов») играет сотрудницу этой фирмы – та подозревает своего начальника (Ник Офферман) как минимум в злоупотреблении служебными полномочиями, а как максимум – в смерти своего парня.
Уже идет (последняя серия – 16 апреля)
«Белгравия» / Belgravia (Epix)
Мини-сериал о Британии 19 века охватывает временной промежуток в 50 лет: 25 до и после знаменитой битвы при Ватерлоо. Подойдет любителям костюмных драм и фанатам истории – команда «Аббатства Даунтон» все сделала достоверно и с любовью.
Уже идет (последняя серия – 19 апреля)
«Заговор против Америки» / The Plot Against America (HBO)
6-серийная антиутопия от создателя «Прослушки» Дэвида Саймона по роману Филипа Рота. Альтернативная история того, как Америка в 1940-е движется к фашизму после избрания президентом Чарльза Линдберга, который не хочет ввязываться в войну в Европе. Среди мощного актерского состава – Вайнона Райдер, Зои Казан и Джон Туртурро. Подробнее здесь.
Уже идет (последняя серия – 20 апреля)
«И повсюду тлеют пожары» / Little Fires Everywhere (Hulu)
Мини-сериал по бестселлеру 2017 года. В главной роли журналистки, у которой внезапно сжигают дом, – Риз Уизерспун, она же выступила сопродюсером вместе с еще одной актрисой проекта Керри Вашингтон из «Джанго освобожденного». Среди режиссеров – Линн Шелтон, снимавшая недавно для Applе некоторые эпизоды сериалов «Дикинсон» и «Утреннее шоу». Подробнее здесь.
Уже идет (последняя серия – 22 апреля)
«Настрогали» / Breeders (FX / Sky)
Cитком о родительстве с Мартином Фриманом в роли простого британца с работой, женой и детьми. У его супруги внезапно обнаруживается отец, за которым тоже нужен глаз да глаз – тот словно становится еще одним ребенком, а у семьи и без того много дел: ипотека, работа, воспитание.
Уже идет (последняя серия – 29 апреля)
«Беги» / Run (HBO)
Ромком-триллер от создательниц «Дряни» и «Убивая Еву» Вики Джонс и Фиби Уоллер-Бридж о бывших возлюбленных, которые внезапно бросаются в путешествие по США на поездах, забыв обо всем. В главных ролях – Донал Глисон и Меритт Уивер. Подробнее здесь.
Уже идет (последняя серия – 3 мая)
«Мир Дикого Запада» / Westworld (HBO), 3 сезон
В долгожданном третьем сезоне, названном «Новый мир», сериал наконец-то вышло за границы парка развлечений – действие переместилось в Лос-Анджелес будущего. А к и без того звездному составу присоединились Аарон Пол («Во все тяжкие»), Венсан Кассель, Джон Галлахер-мл. («Современная любовь») и рэпер Kid Cudi.
Уже идет (последняя серия – 3 мая)
«Убивая Еву» / Killling Eva (BBC), 3 сезон
Остроумный триллер о слежке сотрудницы МI5 Евы Поластри за наемной убийцей Вилланель, а также их одержимости друг другом продолжается, а значит будет еще больше ярких костюмов, гэгов и словесных пикировок.
Уже идет (последняя серия – 1 июня)
«Последний министр», КиноПоиск HD
Проект-синергия КиноПоиск HD и компании «Среда» Александра Цекало. Сериал экс-кинокритика Романа Волобуева («Холодный фронт») с Яном Цапником и Ольгой Сутуловой о том, что бывает, когда деятельный неудачник и его не менее работоспособная команда получают власть. Получилось смешно и местами даже смело.
Уже идет (последняя серия – 20 июня)
Скоро премьера
«Миссис Америка» / Mrs.America (Hulu)
Мини-сериал о расовых предрассудках и феминизме. На этот раз действие происходит в 1970-е. Консервативная активистка Филлис Шлафли (ее играет Кейт Бланшетт) пытается противостоять движению за равноправие полов.
С 15 апреля
«Жизнь после смерти» / After Life (Netflix), 2 сезон
Продолжение пронзительного шоу Рики Джервейса. В начале первого сезона его герой хотел покончить с собой после смерти жены, но остался в этом мире. В корне поменяв свое мировоззрение, он продолжает работать редактором провинциальной британской газеты, находить героев для статей и новых друзей. Как и «Метод Комински», «Жизнь после смерти» постоянно балансирует на грани смешного и грустного, а значит зрителям перед просмотром новых серий нужно знать, что плакать они в любом случае будут – вопрос в том, по какой причине.
С 24 апреля (выйдут все серии)
«Голливуд» / Hollywood (Netflix)
Второй (первый – «Политик») сериал шоураннера Райана Мерфи для Netflix, подписавшего с ним долгосрочное соглашение. Действие происходит в конце 1940-х в Голливуде, где к успеху пытаются прийти неконвенциональные для того времени герои (то есть любые люди, не являющиеся белыми мужчинами). В сериале появятся как вымышленные персонажи, так и вполне реальные.
C 1 мая
«Миллиарды» / Billions (Showtime), 5 сезон
Пятый сезон сериала о борьбе финансового консультанта в исполнении Дэмиена Льюиса и пытающегося (иногда успешно) посадить его в тюрьму прокурора, которого играет Пол Джаматти. Недавно объединявшиеся для достижения общих целей главные герои в новом сезоне, кажется, снова по разную сторону баррикад, а значит психологические игры и использование запрещенных приемов продолжатся.
С 3 мая
«Водоворот» / The Eddy (Netflix)
После нпремьеры на Берлинском кинофестивале (в секции Berlinale Series) этот долгожданный проект получил дату релиза. Среди режиссеров – «оскароносный» Дэмиен Шазелл («Ла-Ла Ленд», «Одержимость»), а сценарий написал заслуженный британский драматург Джек Торн («Скины», «Бесстыдники»). Действие происходит в Париже, где в водоворот событий вокруг джазового клуба The Eddy попадают его хозяин (Андре Холланд из «Больницы Никербокер»), совладелец (Тахар Рахим из «Пророка» и «Призрачной башни»), а также вокалистка, которую играет Ионна Кулиг (польская актриса из «Холодной войны»).
С 8 мая
«Я знаю, что это правда» / I Know This Much Is True (HBO)
Написанный и снятый режиссером «Места под соснами» Дереком Сиэнфрэнсом мини-сериал о жизни двух непохожих друг на друга по характеру близнецов. Обоих сыграл Марк Руффало (как недавно и Джеймс Франко в «Двойке»). Ради роли ему пришлось набрать 15 килограммов. Литературная основа – бестселлер, а в касте также замечены Роузи О’Доннелл, Имоджен Путс и Мелисса Лео.
С 11 мая
«Великая» / The Great (Hulu)
Эль Фаннинг играет молодую Екатерину Великую и ее путь от принцессы до российской императрицы. Судя по всему, будет гораздо смешнее и интереснее недавнего провального проекта «Екатерина Великая». Режиссером стала снявшая несколько серий «Ведьмака» Гита Патель, сценарий написал номинированный на «Оскар» за «Фаворитку»Тони Макнамара, а среди актерского состава замечен Николас Холт («Молокососы»).
С 15 мая
«Сквозь снег» / Snowpiercer (TNT)
Многострадальная сериальная адаптация фильма недавнего «оскаровского» триумфатора Пака Чжун-Хо, снятого им в 2013 году. За время производства она успела дважды сменить канал и команду. В основе истории – французский комикс-антиутопия об остатках человечества, запертых в движущемся сквозь снег поезде из 1001 вагона. В его конце едут низшие классы, а у паровоза – сливки общества. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли, а в уже заказанном втором сезоне появится Шон Бин.
С 17 мая
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