22 лучших сериала весны 2020-го на любой вкус

«Я знаю, что это правда» / I Know This Much Is True (HBO)

Написанный и снятый режиссером «Места под соснами» Дереком Сиэнфрэнсом мини-сериал о жизни двух непохожих друг на друга по характеру близнецов. Обоих сыграл Марк Руффало (как недавно и Джеймс Франко в «Двойке»). Ради роли ему пришлось набрать 15 килограммов. Литературная основа – бестселлер, а в касте также замечены Роузи О’Доннелл, Имоджен Путс и Мелисса Лео.

С 11 мая