Посмотрите документальный фильм о фестивале Coachella. Его премьеру провели онлайн

Премьера документалки Coachella: 20 Years In The Desert («Коачелла: 20 лет в пустыне») состоялась в прямом эфире на YouTube-канале фестиваля 10 апреля и рассказала о самых ярких моментах в его истории. Среди артистов, которые приняли участие в съемках, Билли Айлиш, Канье Уэст, Мадонна, Трэвис Скотт, Daft Punk, LCD Soundsystem, Pixies, Swedish House Mafia, Björk, The White Stripes, Moby, Beck, Radiohead и другие музыканты.

«Поскольку фанаты не могут приехать в пустыню в апреле этого года, вместо этого мы принесем им магию Coachella. Музыка продолжает объединять людей, и сейчас лучшее время поделиться воспоминаниями о фестивале, выступлениями и интервью с артистами с 1999 по 2019 год» — поделились организаторы фестиваля.

Напомним, фестиваль музыки и искусств Coachella проводится в городе Индио, штат Калифорния, с 1999 года и является одним из самых крупных, известных и прибыльных музыкальных фестивалей как в Америке, так и во всем мире. В число выступающих включены группы различной жанровой направленности — инди-рок, хип-хоп, электронная и поп-музыка. В рамках фестиваля также проходят художественные и скульптурные выставки. По оценкам Bloomberg, доходы от проведения фестиваля ежегодно достигают 100 миллионов долларов.

Даты проведения фестиваля в этом перенесли на октябрь — с 9 по 11 октября и с 16 по 18 октября. В лайн-апе были заявлены Лана Дель Рей, Rage Against the Machine, Трэвис Скотт, а также группа «Ленинград».

