«Американская синематека» опубликовала неизвестную корометражку Аньес Варда

Короткометражный фильм под названием «Короткая история Гвен из Бретани» («The Little Story of Gwen from French Brittany») рассказывает о дружбе Варда и Гвен Деглис: от их первой встречи в Париже в середине 1990-х и до переезда Деглис в Лос-Анджелес. Картину в «Синематеку» передала сама Деглис, которая работает там директором программ. Она также рассказала, что тепло вспоминает время, проведенное в компании Аньес, также как и ее мудрость, что была присуща режиссеру.