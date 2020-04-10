«Американская синематека» опубликовала неизвестную корометражку Аньес Варда

Аньес Варда называют «бабушкой французской новой волны». Она работала над такими фильмами как «Клео от 5 до 7», «Счастье», «Жако из Нанта», «Без крыши, вне закона» и «Пуэнт-курт», а также на документальными лентами «Лица, деревни», «Собиратели и собирательница» и «Далеко от Вьетнама». Кроме того, Варда была одним из сценаристов «Последнего танго в Париже» Бернардо Бертолуччи, в 2017 получила премию «Оскар» за заслуги в кинематографе, а в 2018 номинировалась за автобиографическую ленту «Лица, деревни». В 2019 году Аньес Варда скончалась от онкологического заболевания в возрасте 90 лет.

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