Ранее не публиковавшийся документальный фильм режиссера Аньес Варда дебютировал на официальном YouTube-канале «Американской синематеки». Он станет первым в череде обещанных фильмофондом онлайн-премьер, которые можно будет посмотреть в период самоизоляции.
«Американская синематека» опубликовала неизвестную корометражку Аньес Варда
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Аньес Варда
Короткометражный фильм под названием «Короткая история Гвен из Бретани» («The Little Story of Gwen from French Brittany») рассказывает о дружбе Варда и Гвен Деглис: от их первой встречи в Париже в середине 1990-х и до переезда Деглис в Лос-Анджелес. Картину в «Синематеку» передала сама Деглис, которая работает там директором программ. Она также рассказала, что тепло вспоминает время, проведенное в компании Аньес, также как и ее мудрость, что была присуща режиссеру.
Аньес Варда называют «бабушкой французской новой волны». Она работала над такими фильмами как «Клео от 5 до 7», «Счастье», «Жако из Нанта», «Без крыши, вне закона» и «Пуэнт-курт», а также на документальными лентами «Лица, деревни», «Собиратели и собирательница» и «Далеко от Вьетнама». Кроме того, Варда была одним из сценаристов «Последнего танго в Париже» Бернардо Бертолуччи, в 2017 получила премию «Оскар» за заслуги в кинематографе, а в 2018 номинировалась за автобиографическую ленту «Лица, деревни». В 2019 году Аньес Варда скончалась от онкологического заболевания в возрасте 90 лет.
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