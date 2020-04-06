В качестве дизайнера Тайка Вайтити уже создал две работы — сшитого вручную кролика и змею. «Я ухожу из кино. Это правильное решение, если ты можешь принести столько радости миру с помощью шитья. Кстати, это кролик и змея. Они сделаны в деревенском стиле, так что потертые кусочки здесь специально. И во рту у змеи язык, а не тампон, ослы. Счастливых вечных выходных», — написал Вайтити в своем Instagram.

Новозеландский актер, режиссер, сценарист и комик Тайка Вайтити дебютировал в кино в 1999 году. В качестве режиссера Вайтити снял фильмы «Мальчик» (2010), «Реальные упыри» (2014), «Тор: Рагнарек» (2017), «Кролик ДжоДжо» (2019) — последний получил шесть номинаций на «Оскар», в том числе как лучший фильм года. Также Вайтити снял финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец». Disney также предложил Тайке Вайтити стать режиссером новых «Звездных войн».

Все фильмы уже пересмотрены, книги прочитаны, а в фотопленке хранятся десятки портретов-композиций, созданных из подручных вещей и одежды в рамках флешмоба дизайнера Симона Порта Жакмюса? Новое занятие на время самоизоляции нашел Государственный Эрмитаж! Музей призывает присоединиться к движению #TussenKunstQuarantaine и создавать фотографии, вдохновленные произведениями искусства. В домашних условиях (и с ведром на голове!) можно сделать косплей на любое из полотен, хранящихся в собрании Эрмитажа — от Рембрандта до Матисса.