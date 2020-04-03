8 бесплатных курсов и лекций о кино, чтобы посмотреть в самоизоляции

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Подкаст из пяти серий посвящен тому, как документалисты показывают реальность и становится ли она отчасти художественной правдой, когда речь идет о точке зрения режиссера и монтаже. Ведет аудиокурс сценарист и журналист Елена Ванина, а ее собеседники в разных выпусках – киновед Алексей Медведев, режиссер Марина Разбежкина, культуролог Юрий Сапрыкин и многие другие. Бонус – советы, что посмотреть и тест на кинематографическую интуицию.

Прослушать курс