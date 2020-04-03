Нерабочие дни из-за коронавируса продлили до 30 апреля. Свободное время – шанс узнать что-то новое. Например, о кинематографе и его истории. «Собака.ru» собрала несколько отличных курсов и отдельные лекции, которые можно прослушать бесплатно.
8 бесплатных курсов и лекций о кино, чтобы посмотреть в самоизоляции
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«Человек с киноаппаратом»
Документальное кино между вымыслом и реальностью
Подкаст из пяти серий посвящен тому, как документалисты показывают реальность и становится ли она отчасти художественной правдой, когда речь идет о точке зрения режиссера и монтаже. Ведет аудиокурс сценарист и журналист Елена Ванина, а ее собеседники в разных выпусках – киновед Алексей Медведев, режиссер Марина Разбежкина, культуролог Юрий Сапрыкин и многие другие. Бонус – советы, что посмотреть и тест на кинематографическую интуицию.
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«Криминальное чтиво»
Cinema Studies
Восемь лекций философа и культуролога Александра Павлова, автора отличных книг и Telegram-канала «Постыдное удовольствие», посвящены современным подходам к исследованию кинематографа. В курсе рассматриваются актуальные темы для современных Cinema Studies: паракинематограф, культовое кино, «грайндхаус», теория хоррора, гендерные исследования и анализ фильма.
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«Суспирия»
Кино и культура в XX веке: Национальные школы
Преподаватель ВШЭ Ян Левченко подготовил 10-недельный курс о культурологических аспектах кино. Из него слушатели узнают, какие лакуны в своей насмотренности точно нужно восполнить – о великих фильмах, которые должен увидеть каждый. Сами видеолекции короткие и доступные – от 8 до 15 минут. Знания оценивают еженедельно с помощью тестов.
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Фото: Shutterstock
Анализ фильма
Еще один курс от ВШЭ – кандидат философских наук Виталий Куренной расскажет о методологии и основных навыках анализа фильмов. Обещают научить «читать» кинокартины, чтобы понимать: что же именно хотел сказать режиссер. В конце 20-недельного модуля слушателей ждет экзаменационный тест.
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«Очень странные дела»
Как снять фильм
Включать серьезные курсы по съемкам мы намеренно не стали – режиссура требует вдумчивого подхода и практики – а вот мастер-класс, как вместе с детьми снять хоррор с кетчупом или комедию о собаке, рекомендуем.
Почему сериалы?
Медиаменеджер и поэт Демьян Кудрявцев в доступнейшей форме объясняет, почему мы все любим сериалы и так сложно остановиться на одном эпизоде. Особенно, когда стриминг-гиганты вроде Netflix выкладывают в интернет сезоны целиком.
Как научиться видеть фильм?
Московская школа кино в своих соцсетях выкладывает множество мастер-классов (подробнее здесь), но мы особенно советуем лекцию киноведа Всеволода Коршунова о методике покадрового изучения фильмов с точки зрения зрительского ощущения.
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эффект Кулешова
История кино
Для любителей академичного и основательного подхода – курс по истории становления кино. Правда, только отечественного, зато подробно: от эффекта Кулешова до экспериментов Дзиги Вертова. Читает его Сергей Тютин – преподаватель школы «Артерия кино».
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