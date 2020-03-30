Юрий Быков – Кантемиру Балагову: «Было бы круто, чтобы государство спонсировало проблемное кино»

Про любимые русские фильмы и фестивальное кино

Катерина Гордеева: Вы можете назвать пять русских фильмов, которые произвели на вас впечатление за последние несколько лет?

Юрий Быков: В основном, сейчас это мультики. «Дневник его жены», раз. «Свои» Месхиева, «Жить» Сигарева, «Елена» Звягинцева. И «Майор».

Кантемир Балагов: Из последнего года мне запомнился фильм Гриши Добрыгина «Sheena667», «Мальчик русский» Саши Золотухина. «Фауст» Сокурова — это российское кино или европейское? Пусть еще будет тоже «Майор».

К. Гордеева: Кажется ли вам, что русское кино находится в гетто, и если ты не делаешь фильм, ориентированный даже не на международную публику, а сразу на фестиваль, то ты так и останешься только известным в России?

К. Балагов: Мне кажется, если ты делаешь фильм с расчетом на международный фестиваль, ты, как правило, не попадаешь на него. По фильму сразу заметно, какие ориентиры у режиссера.

Ю. Быков: Если говорить о расчете, у меня была небольшая фестивальная декада в жизни. Расчет заканчивается плохо — отсутствием достижения результата в эту сторону. Есть такое произведение, «Портрет» Гоголя: расчет не работает никогда.

Конъюнктура, условно, совпадение со временем — то, что, например, было с «Левиафаном» у Звягинцева: это, пожалуй, самая громкая картина в этом смысле. Но я тоже не думаю, что это был расчет. Есть просто некое желание художника высказаться, и оно совпадает в том числе и с потребностью.

Здесь нужно оговориться. Помните, была знаменитая штука, что российское авторское артхаусное кино делается на экспорт для того, чтобы очернить Россию? Но на самом деле, это можно сказать про все – про Америку: американское артхаусное кино делается для того, чтобы очернить Америку, корейское — чтобы очернить Корею и так далее.

К. Гордеева: Возможно, проблема в слове «артхаус»?

Ю. Быков: Нет, проблема просто в том, что на фестивали едет проблемное кино. Туда же не едет кино для массовых сборов. А оно, если уж так грубо говорить, связано с вытаскиванием червоточин. Поэтому, если кино действительно честное и бьет в лоб, допустим, как с «Теснотой», это не значит, что кто-то поехал пожаловаться, что где-то плохо. Просто человек решил высказаться на тему того, что его действительно волнует.

К. Гордеева: Кантемир, правда ли, что режиссеру нужно сразу рассчитывать на фестиваль, и без фестиваля о его кино никто не узнает?

К. Балагов: Фестиваль — это дальнейшая площадка для судьбы фильма. Попадание на престижный киносмотр дает тебе гарантию, что твой фильм увидят. Потому что я помню, когда мы снимали «Тесноту», был такой прекрасный человек, который сказал: «Ну, покажешь родителям, и все, на полку положишь, хватит». А второе, это дает гарантию, что со следующим фильмом тебе будет легче. В материальном смысле, конечно. Психологически — вряд ли. Поэтому фестивали — это не только про тщеславие, но и про возможности и какую-то перспективу.