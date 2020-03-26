Сюжет сериала «Солнечные противоположности» расскажет об инопланетянах, которые случайно оказались на Земле — их корабль потерпел крушение, что заставило остаться на планете. Родная планета героев уничтожена астероидом, и теперь, в новой для них реальности, инопланетянам придется столкнуться с человеческими проблемами — наркотиками, буллингом, правами животных, детьми-зомби и многим другим.

Все серии нового мультипликационного сериала «Солнечные противоположности» выйдут а стриминговом сервисе Hulu 8 мая.

Напомним, ранее Adult Swim показал восьмибитный короткометражный фильм по мотивам «Рика и Морти» — психоделический видеоряд, перестрелки и драки с фантастическими животными, существо в банке, применяющее дефибриллятор к телу безумного изобретателя Рика Санчеза, эксперименты над Морти и множество отсылок к старым играм на приставке Sega. Идеально для двух минут ностальгии!