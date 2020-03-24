Эль Фаннинг играет молодую Екатерину Великую и ее путь от принцессы до российской императрицы. комедийная драма о восхождении на престол основана на исторических факта лишь «кое-где» — по мнению создателей сериала, зрителей ждет скорее интерпретация этого периода российской истории. Режиссером стала снявшая несколько серий «Ведьмака» Гита Патель, сценарий написал номинированный на «Оскар» за «Фаворитку» Тони Макнамара, а среди актерского состава замечен Николас Холт («Молокососы»).

Премьера сериала «Великая» состоится 15 мая 2020 года на стриминговом сервисе Hulu.

Еще она ожидаемая премьера от Hulu — сериал «И повсюду тлеют пожары», главные роли в котором исполнили Риз Уизерспун и Керри Вашингтон. Сюжет основан на одноименном романе Селесты Инг 2017 года. В 2019 году HBO и Sky выпустили совместный мини-сериал «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в заглавной роли. Кинокритик Иван Пугин посмотрел его и рассказывает, почему пробелы в истории, если они у вас есть, лучше восполнить российскими проектами «Екатерина» с Мариной Александровой или «Великая» с Юлией Снигирь.

Четвертый сезон «Фарго» с Крисом Роком и Джейсоном Шварцманом, сериал о борьбе за права женщин с Кейт Бланшетт в роли активистки-консерватора «Миссис Америка» и ромком-триллер автора «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж «Беги» – «Собака.ru» выбрала лучшие иностранные сериалы этой весны.