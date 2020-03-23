«Пила» по-русски: Почему нужно смотреть сериал «Колл-центр»?

Раннее утро, в возвышающийся над ландшафтом офис-темную башню из стекла и бетона слетаются сотрудники-«птички». Так их называет вещающий на заднем плане измененный голос: он сверяет с кем-то план и обещает, что все начнется с приходом курьера. Продающие секс-игрушки работники колл-центра при интим-бутике для взрослых вот-вот сами станут игрушками в руках беспощадных террористов, называющих себя «папа» и «мама». «Родители» появляются в виде двух восьмибитных иконок на экране и грозятся взорвать спрятанную в шкафу бомбу, если «дети»-заложники будут вести себя плохо или отказываться участвовать в общих активностях. Те, хоть и похожи на корпоративный тимбилдинг, но довольно извращенный – вряд ли в каких-то компаниях принято водить хороводы раздевшись догола под издевательски звучащую песню «Карусель-карусель» (хотя кто знает). И расплата за непослушание более кровавая, чем угроза увольнения из-за отсутствия командного духа.

Прикрепленная к бомбе неваляшка и куклы-балерины отсчитывают восемь часов до взрыва, напряжение нарастает. Тревожный желтый цвет все чаще врывается в эту герметичную вселенную в синеватых тонах и все более очевидно для зрителя помечает опасность. И, кажется, не случайно название проекта «Колл-центр» в начале каждого эпизода пишут большими золотисто-солнечными буквами. Если знаменитый джалло Дарио Ардженто озаглавлен «Кроваво-красный», то сериал Меркуловой и Чупова (наследник по прямой и этого поджанра хорроров, миксующего Эрос с Танатосом, и франшизы «Пила») вполне мог бы называться «Ярко-желтый».