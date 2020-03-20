В непростые времена карантина и самоизоляции важно не впадать в тревожные состояния и сохранять спокойствие и положительный настрой. Редакция «Собака.ru» выбрала духоподъемные фильмы (и пару сериалов), которые помогают нам в минуты жизни трудные.
34 фильма и сериала, дающие надежду даже в карантине
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«Билли Эллиот»
Ольга Угарова
коммерческий редактор
Начну я свой карантин с пересмотра фильма «Билли Эллиот» – учимся ничегошеньки не бояться и идти к своей цели. Между прочим, дело разворачивается в шахтерском британском городе, а это та еще изоляция, ну и финальные кадры, где герой вылетает в прыжке из-за кулис на сцену в костюме мужчины-лебедя, крайне духоподъемны.
В планах – любимый советский фильм «Каждый вечер в одиннадцать» Самсона Самсонова про роман, который разворачивается по телефону: очень много моря, воздуха и романтики до слез.
Буду смотреть всего Антониони и Феллини с субтитрами – итальянский язык сам по себе великий антидепрессант плюс в кадрах самые красивые люди на земле: от Алена Делона и Марчелло Мастрояни до Анук Эме и Клаудии Кардинале.
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«Лучшие из молодых»
Александр Иорданов
редактор рубрики «Еда»
«Лучшие из молодых» – самое пронзительное кино о семейных ценностях, которое предсказуемо лишено нравоучительной дидактики и патриотического пафоса. У итальянцев 1960-90-х – все как у людей: невыплаченные кредиты, вороватые политики, страх перед мафией и террористами, разгоны мирных митингов и пытки в ПНИ. А все равно, восемь серий этой семейной саги кажутся зарисовками из рая, где настоящая любовь не только всегда приходит вовремя, но и никогда не перестает, родственники (даже самые непутевые) – единственная ценность, а чтобы изменить целый мир достаточно лишь повнимательнее вглядеться в глаза того, кто волей судеб оказался рядом.
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«Монолог»
Александра Генералова
редактор рубрики «Искусство»
Рекомендую фильм «Монолог» Ильи Авербаха 1972 года. Заслуженный ленинградский ученый-химик в свои 70 по-дореволюционному размеренно живет во флигеле особняка с домработницей и внучкой-студенткой. Привычное течение жизни нарушают два события: молодой ученый уговаривает героя бросить должности и вместе работать над новым лекарством от депрессии, а девушку бросает возлюбленный. Ссора двух близких людей — деда и внучки — заканчивается самым трогательным примирением и катарсисом для зрителя: смотреть финальную сцену без слез сможет только железный человек. Фильм актуален в дни пандемии, особенно опасной для пожилых. После просмотра захочется позвонить своим бабушкам и дедушкам и даже перестать шутить про boomer remover.
Боитесь, что мир прямо сейчас впадет в хаос чумного Средневековья? В качестве вакцины от подобных страхов выписываем гомерически смешной фильм «Монти Пайтон и священный Грааль» Терри Гиллиама и Терри Джонса с самыми абсурдными шутками на свете. В фантазийном мире времен Короля Артура самому королю не хватает денег на нормального коня, чумазые крестьяне рассуждают об анархо-синдикализме, а милый белый кролик оказывается коварным чудовищем.
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«Мечтатели»
Ксения Морозова
редактор рубрики «Город»
«Мечтатели» Бертолуччи – идеальное кино про жизнь взаперти с элементами продуктового дефицита. Можно брать пример с трех героев и утопать в кинофилии и эротике, можно просто любоваться зверски красивыми и возмутительно юными (тем более из 2020 года) Луи Гаррелем, Евой Грин и Майклом Питтом. Для обычной жизни это кино даже слишком эстетское, но сейчас время для тяжелой артиллерии.
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«Mamma MIA!»
Маргарита Шмакова
младший редактор моды
В минуту жизни трудную, когда совсем беда, я смотрю «Mamma MIA!» (но только первую часть!) с Мэрил Стрип, Амандой Сайфред и всеми-всеми-всеми, а что самое прекрасное — духоподъемными песнями ABBA. В ситуации, когда нам в обозримом будущем светит только черноморское побережье и курорты КМВ, распрекрасный греческий пейзаж и вечное лето — это спасение! А из сериалов стопроцентное попадание – «Девочки Гилмор». С любой эпизода и сезона.
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«Молодой папа»
Виктория Пятыгина
редакционный директор
Когда стартовал первый сезон дебютного сериала Соррентино «Молодой папа», я легкомысленно смотрела его, работая параллельно за ноутбуком – шла напряженная сдача сложного проекта. Вскоре, конечно, поняла, что это тот редкий случай, когда нужно все внимание обращать на экран (желательно большой) – неслучайно премьера «Папы» была на Венецианском кинофестивале! С тех пор я все лелеяла надежду, что найду возможность пересмотреть «Молодого папу», не отвлекаясь – ведь каждый кадр тут можно ставить на паузу и разглядывать. А еще искать скрытые смыслы и «пасхальные яйца» – их там много. Кажется, этот момент настал!
Как только закончился фильм «Жизнь Пи» и пошли финальные титры, я поняла, что хочу посмотреть его еще раз. Времени на это не находилось семь лет – но, кажется, момент настал! Очень красивая и фантастическая в лучшем смысле слова история о мальчике, который проплыл Атлантику в одной шлюпке с бенгальским тигром – пожалуй, самый суровый пример «самоизоляции».
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«Прислуга»
Маргарита Саратова
секретарь редакции
«С любовью, Антоша!» – документальный фильм, собранный из архивных съемок матери актера Антона Ельчина. После него хочется встать и пойти сделать все, о чем мечтал в детстве. «Маленькие секреты» – фильм, при просмотре которого не хочешь, чтобы он заканчивался. Красивые французские актеры, жизненная и мотивирующая история, потрясающие диалоги и юмор. То, что скрасит любой вечер.
«Прислуга» – трогательные откровения, жесткая реальность и настоящие истории, разрешение которых поднимает дух. Фильм, номинированный на «Оскар» и отозвавшийся в сердцах миллионов людей, – не только из-за темы расизма, но и трагичности жизненных судеб.
«Планета Ка-Пэкс» – фильм, после которого очень хочется стать лучше. История инопланетянина, в последовательности действий очень похожая на человеческую, заставляет посмотреть на жизнь со стороны и выявить не только слабые, но и сильные стороны.
«Дамбо» – мультипликационный фильм, который поднимает такие важные и актуальные взрослые темы. История о том, что любые мечты осуществимы, самое главное – желание и стремление. Пусть жизнь подбрасывает препятствия на поворотах, любовь и дружба всегда спасают из безвыходных ситуаций.
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«Жизнь прекрасна»
Наталья Лыбина
редактор рубрика «Мода» на сайте
Я поняла, что у меня проблема с позитивными фильмами, но перечислю то, что близко мне. «И все же Лоранс» и «Мамочка» Ксавье Долана – они, возможно, не самые веселые, но очень красивые и трогательные. «Жизнь прекрасна» 1997 года с Роберто Бениньи – это и драма, и комедия. «Безумно влюбленный» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути – мне понравился больше «Строптивого» с ними же: смешной и не такой заезженный. Еще люблю «Бейба» 1995 года, «Четыреста ударов» Трюффо, «Шербурские зонтики» и, конечно, фильмы с Мэрил Стрип «Крамер против Крамера» и «Смерть ей к лицу» – последний это черная комедия.
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«Портрет девушки в огне»
Леонтий Касаткин
редактор светской хроники
Советую читателям фильмы, которые лично мне помогают в трудную минуту. Это недавние «Портрет девушки в огне», «Арахисовый сокол» и «Зеленая книга». Также поднять настроение всегда могут «Большие глаза» и «Умница Уилл Хантинг».
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«Небо над Берлином»
Катерина Резникова
редактор рубрики «ЗОЖ»
«Небо над Берлином» сложно назвать «духоподъемным» фильмом, скорее меланхолия смешана тут в равных пропорциях с нотами жизнеутверждения, надежды и любви. Сюжет, написанный режиссером Вимом Вендерсом в соавторстве с Петером Хандке (он в прошлом году получил Нобелевскую премию по литературе), повествует об истории невидимых людям ангелов, которые путешествуют по Берлину, еще разделенному стеной, и читают мысли людей — отчаявшихся или вдохновленных. Один из ангелов влюбляется в земную девушку и готов ради нее спуститься с небес на землю.
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«Жутко громко и запредельно близко»
Дарья Гладких
новостной редактор
«Жутко громко и запредельно близко» — история мальчика Оскара Шелла, отец которого (в исполнении Тома Хэнкса — актера, который переболел коронавирусом) погибает 11 сентября. На первый взгляд, картина об одиночестве и горе, но это совсем не так — вместе с героем ты проходишь все стадии переживания смерти близкого и становишься как будто сильнее. Пересматриваю каждый раз, когда не могу найти ответы на важные для себя вопросы.
«Прошлой ночью в Нью-Йорке» – мелодрама с Кирой Найтли, Сэмом Уортингтоном и Гийомом Кане о непростой позиции в отношениях: между «поставить точку» и «вернуться обратно». Красивый фильм, снятый в декорациях Нью-Йорка — здесь не будет ничего, кроме города и личной истории каждого из персонажей. Не скажу, что лента отлично поднимает дух, но в условиях самоизоляции иногда полезно просто порефлексировать, верно?
Трагикомедия «Бобер» Джоди Фостер рассказывает историю Уолтера Блэка — семьянин и вполне успешный предприниматель уже несколько лет находится в глубокой депрессии, пока к нему не приходит бобер. Ручная плюшевая игрушка предлагает ему кардинально изменить свою жизни. Вот так Уолтер и Бобер, рука об руку, решают все проблемы. По крайней мере, так кажется главному герою. Обзаводиться подобным духовным наставником не советую, а фильм посмотреть вполне стоит, во многом благодаря потрясающему касту — Мэл Гибсон, Дженнифер Лоуренс, Антон Ельчин.
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«Мне 20 лет» (она же «Застава Ильича» )
Елена Анисимова
редактор рубрики «Культура»
Для меня критерий хорошего кино – запечатленная поэзия и счастье на кинопленке: пусть всего на полтора-два часа, но ты выключаешься из реальности в волшебный мир, живущий по не всегда простым, но познаваемым законам, где ничего неожиданного и хаотичного уже не случится. Такова мелодрама 1935 года «У самого синего моря» Бориса Барнета – соленые брызги, яркое солнце и улыбка белокурой дочери рыбака Машеньки, способная разрушить дружбу Алеши и Юсуфа. Или «Мне 20 лет» (она же «Застава Ильича» для любителей нецензурированных режиссерских версий) и «Июльский дождь» Марлена Мартыновича Хуциева – всегда актуальные истории поиска себя и верных решений.
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