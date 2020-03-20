34 фильма и сериала, дающие надежду даже в карантине

коммерческий редактор

Начну я свой карантин с пересмотра фильма «Билли Эллиот» – учимся ничегошеньки не бояться и идти к своей цели. Между прочим, дело разворачивается в шахтерском британском городе, а это та еще изоляция, ну и финальные кадры, где герой вылетает в прыжке из-за кулис на сцену в костюме мужчины-лебедя, крайне духоподъемны.

В планах – любимый советский фильм «Каждый вечер в одиннадцать» Самсона Самсонова про роман, который разворачивается по телефону: очень много моря, воздуха и романтики до слез.

Буду смотреть всего Антониони и Феллини с субтитрами – итальянский язык сам по себе великий антидепрессант плюс в кадрах самые красивые люди на земле: от Алена Делона и Марчелло Мастрояни до Анук Эме и Клаудии Кардинале.